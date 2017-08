Mikinduri Children of Hope de l’Île-du-Prince-Édouard et son projet d’eau potable au Kenya

Mikinduri Children of Hope (Trad. : Les enfants de l’espoir de Mikinduri) est une toute petite ONG de l’Île-du-Prince-Édouard qui est sur le terrain au Kenya depuis 2004.

« Our mission is to help relieve the effects of poverty in Kenya, by working with local leaders, churches, government agencies, and our international partners; and to provide appropriate resources and knowledge to assist the people of Kenya to help themselves.»

Trad. : (Notre mission est de venir en aide aux populations du Kenya aux prises avec l’extrême pauvreté en travaillant avec des leaders locaux, des représentants des églises, des agences gouvernementales et nos partenaires internationaux afin de fournir les ressources appropriées et le savoir nécessaire pour que les Kényans s’aident eux-mêmes.)

Site web de Mikinduri Children of Hope