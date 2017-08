Santé et sécurité au travail : les Métallos du Canada solidaires des revendications de leurs camarades américains

Les Métallos au Canada comme aux États-Unis sont mécontents de leurs conditions de travail, et ils le font savoir à travers des séances de débrayage organisées d’un côté comme de l’autre de la frontière. Dans le but de faire entendre leurs revendications, c’est en rang serré que ces travailleurs s’adressent à leur employeur.

Donald Noël, coordonnateur du syndicat des Métallos pour la région Nord / Nord-Ouest du Québec © Syndicat des Métallos (FTQ)

Solidarité en appui aux grévistes américains

Les travailleurs de la mine américaine Lucky Friday sont mobilisés en Abitibi, dans le cadre d’une grève, aux côtés de leurs confrères de la région qui appuient leurs revendications.

La manifestation, qui se déroule devant les bureaux administratifs de la compagnie Hecla, compte aussi sur la participation des mineurs de la CEZinc de Salaberry-de-Valleyfield, qui sont en grève depuis près de sept mois.

Comme l’a expliqué Donald Noël, le coordonnateur du Syndicat des métallos pour la région Nord/Nord-Ouest du Québec, cette solidarité permet de soutenir la démarche des travailleurs américains qui demandent en vain une amélioration de leurs conditions de travail.

M. Noël parle d’une situation de plus en plus difficile pour les mineurs, qui font face tous les jours au danger sous terre, ce qui ne semble pas émouvoir les employeurs constamment animés par le souci du gain.

Selon lui, les mineurs n’en peuvent plus d’entendre les employeurs leur demander toujours plus de concessions. Et il souligne la nécessité pour ces patrons de prêter attention aux sollicitations de leurs employés, notamment à propos des enjeux centraux sur la santé.

Écoutez Les Métallos du Québec appuient leurs confrères de l’Idaho en grève depuis 6 mois © Syndicat des Métallos (FTQ)

Un contrat de travail plus équitable

Les revendications des mineurs canadiens et américains sont sensiblement les mêmes.

En plus de soulever des problèmes importants comme les drames souterrains auxquels les mineurs sont exposés, elles portent aussi sur la bonification des salaires et sur les conditions de la retraite.

Des points sur lesquels les Métallos ne s’entendent pas avec les employeurs, ce qui les amène à conclure qu’ils sont des « vaches à lait » pour les compagnies.

En ce qui concerne le cas spécifique des 250 membres des United Steelworkers de l’Idaho, aux États-Unis, qui reçoivent aujourd’hui l’appui de leurs collègues canadiens, ils souhaitent un contrat de travail plus juste et plus objectif, en plus de l’amélioration des mesures pour assurer leur santé et leur sécurité.

De plus, comme l’a expliqué M. Noël, ces travailleurs aimeraient pouvoir choisir eux-mêmes leurs partenaires sous terre, car c’est important de compter sur une personne de confiance, surtout lorsque le mineur doit faire face à des situations hostiles, comme des secousses sismiques.