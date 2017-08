Les jeunes Canadiens s’alimentent mal à l’école, les petits Québécois font mieux

Selon une enquête pancanadienne, les enfants au Canada s’alimentent mal à l’école, mais la situation est moins mauvaise au Québec qu’ailleurs au pays.

Les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont notamment constaté que les petits Canadiens ne consomment pas suffisamment de fruits, de légumes et de produits laitiers pendant qu’ils sont à l’école, ce qui les empêche ensuite d’atteindre le nombre de portions recommandées quotidiennement.

Les chercheurs ont mis au point une échelle qui permet de mesurer la qualité de l’alimentation à l’école, et sur laquelle on peut obtenir un maximum de 100 points.

La moyenne pour les enfants canadiens était de 53,4, ce qui montre qu’il on peut faire mieux.

Les enfants consomment environ le tiers de leurs calories totales à l’école, poursuivent les scientifiques. Mais leur consommation de produits laitiers et des éléments nutritifs contenus dans le lait, comme le calcium et la vitamine D, était plus faible pendant les heures d’école que pendant le reste de la journée.

En revanche, la consommation de produits malsains comme les boissons sucrées, les gâteries salées et les bonbons était relativement élevée pendant les heures scolaires.

Les élèves québécois ont une meilleure alimentation à l’école

Les petits Québécois obtiennent en moyenne cinq points de plus que leurs pairs de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Les enfants au Québec issus de familles dont les parents ont fréquenté l’université obtenaient aussi deux points de plus que les autres.

Et sans grande surprise, les adolescents de 14 à 17 ans obtenaient neuf points de moins que les enfants de 6 à 8 ans.

Les données qui ont formé la base de cette étude avaient été colligées en 2004. Les chercheurs comptent maintenant poursuivre leurs travaux pour mesurer l’évolution de la situation depuis 10 ans.

Les conclusions de cette étude sont publiées par le journal médical Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

Le saviez-vous?

L’interdiction de la malbouffe dans les cafétérias scolaires entraîne des effets positifs sur la santé des élèves, conclut une étude toute récente de l’Université du Nouveau-Brunswick.

– Le chercheur Philip Leonard a étudié les dossiers de quelque 153 000 jeunes, dont plus de 22 000 qui fréquentent des écoles où la malbouffe est interdite.

– M. Leonard a constaté que les élèves qui n’ont pas consommé de malbouffe à l’école pendant au moins cinq ans pesaient en moyenne près de 1 kg (2 livres) de moins que les élèves qui ont eu accès à ce type de nourriture.

– Même si la différence de poids en moyenne peut paraître faible, ajoute le chercheur, elle démontre que la politique d’interdiction de la malbouffe à l’école est un pas dans la bonne direction pour contrer l’obésité chez les jeunes. L’offre alimentaire est défaillante dans de nombreuses écoles au Canada. © IS / iStock

