Récits d’immigrantes résilientes : dénoncer les stéréotypes de violence sexuelle au sein des communautés immigrantes

Le Conseil des agences de services aux immigrants de l’Ontario vient de lancer « Récit d’immigrantes résilientes », un roman graphique qui s’attaque aux stéréotypes de violence sexuelle au sein des communautés immigrantes de la province.

Par cette publication, le Conseil espère ouvrir un dialogue au sein des communautés visées, où parler de violence sexuelle est considéré comme un tabou.

« We wanted something that wasn’t just a lecture or a poster or the same old materials. We’ve had so many campaigns, we wanted this to be impactful on people from all backgrounds and literacy levels could read and identify with. »

(Trad. : Nous voulions quelque chose qui ne soit ni un simple cours théorique, ni une affiche, ni le même matériel vieillissant et dépassé. Nous avons connu tellement de campagnes au fil des années, nous voulions que celle-ci ait un impact de sorte que peu importe l’origine ou le niveau d’éducation, tous pourraient le lire et en comprendre le sens.)

Krittika Ghosh, coordonnatrice principale du Conseil des agences de services aux immigrants de l’Ontario en matière de violence envers les femmes.