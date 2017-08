Saint-Lambert, 20 000 citoyens. Durant Saint-Lambert en Fête, c’est 70 000 de plus et ça démarre aujourd’hui

Depuis plus de 40 ans, la ville de Saint-Lambert, au sud de Montréal, invite ses citoyens et ceux des villes environnantes et même de plus loin à venir célébrer la fin de l’été en beauté avec ce rendez-vous incontournable!

Saint-Lambert en Fête, du 24 au 27 août 2017 © http://www.saint-lambertenfete.com

Depuis jeudi 10 h et jusqu’à dimanche 17 h, Saint-Lambert en Fête prend possession du centre-ville avec, tradition oblige, sa braderie, mais aussi des jeux gonflables, des compétitions de planche à roulettes, des animations pour toute la famille et des stands gourmands.

Écoresponsabilité

Cette jolie enclave entre Longueuil, Brossard et le fleuve Saint-Laurent, à un jet de pierre du circuit Gilles-Villeneuve – si vous avez un bon bras – propose aussi, grâce à l’équipe de l’environnement de la ville et le Réseau écocitoyen, d’aller à la rencontre des commerçants écoresponsables de Saint-Lambert grâce à un rallye ludique.

Saint-lambert en Fête, du 24 au 27 août 2017 © saint-lambertenfete.com/

Jean-Pierre Doucet est le grand responsable de l’événement, il est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.

Un beau moment de l’édition 2016