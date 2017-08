Une murale en mémoire d’un petit garçon de trois ans décédé lors d’un délit de fuite

Il s’appelait Kevin Eh Say. Il n’avait que trois ans. Kevin adorait la crème glacée et Spiderman, à un point tel que les gens de son entourage l’appelaient « le petit Spiderman ».

Lundi 3 juillet, il a été fauché par une voiture et le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté après avoir frappé l’enfant.

Kevin est décédé moins d’une heure plus tard à l’hôpital.

Depuis lors, une campagne de financement public a été mise sur pied pour amasser des fonds afin d’aider les parents à payer les frais funéraires. En deux mois, plus de 10 000 dollars canadiens (8 679 dollars américains) ont été amassés alors que le groupe qui a lancé cet appel visait à peine 1 000 dollars.

Les parents de Kevin Eh Say avaient quitté la Birmanie (Myanmar) et s’étaient installés dans le sud-ouest de l’Ontario où le petit garçon est né.

Se souvenir du petit Spiderman

Dans le parc de l’avenue Bruce dans le vieux Windsor, on entame les travaux préliminaires afin d’y installer une murale en mémoire de Kevin.

C’est l’artiste peintre Grace Chaberska, membre du collectif de création Art Attack Windsor qui est au cœur du projet.

«I found out that the child likes ice cream and Spiderman, so I’m creating a mural that will have a little bit of that stuff in the painting. Of course we’re living in the city of the borders, so there will be old buildings of Detroit, a little bit of the buildings of Windsor and the bridge, and the Spiderman will be creating the bridge « »

(Trad.: L’enfant adorait la crème glacée et Spiderman. Ces éléments seront donc dans l’œuvre. Et, comme nous vivons dans une ville frontière, il y aura aussi quelques représentations des vieux édifices de Détroit, des impressions de Windsor et le pont, Spiderman.)

Grace Chaberska, artiste peintre