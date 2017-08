CARREFOURs EQWIP – EQWIP HUBs : À la recherche de l’expertise (et de l’enthousiasme) canadien pour changer le monde

L'interviewée - Nadia Guerch

Experte en développement économique et social, Nadia Guerch a une passion pour les jeunes et cumule plus de 12 ans d’expérience dans la gestion de projet visant l’émancipation des jeunes et des femmes à travers le monde. Initialement diplômée en psychologie, Nadia a poursuivi des études en sciences politiques et droit international. Polyglotte et citoyenne du monde, elle a vécu et voyagé dans de nombreux pays, en Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Europe et Asie. Pour Nadia, la jeunesse est le grand défi des prochaines années à venir et considère qu’il est impératif d’investir les ressources nécessaires pour accompagner, outiller et renforcer les jeunes du monde, les femmes et les jeunes filles en particulier. Nadia croit dans l’innovation et l’entrepreneuriat comme principaux moyens et défend que le changement durable réside dans le partenariat. Dans le cadre de l’initiative CARREFOURs EQWIP, Nadia, qui est basée à Ottawa, travaille étroitement avec une équipe de plus de 60 personnes, réparties entre le Canada, le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie, l’Indonésie, le Pérou et la Bolivie, assurant la mise en œuvre d’une programmation de qualité dans l’ensemble des pays.