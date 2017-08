Facebook peut-il détrôner Kijiji?

Facebook a lancé dernièrement dans une vingtaine de pays, dont le Canada, Marketplace, un service de vente entre particuliers comme celui du chef de file Kijiji. Offrant Markeplace gratuitement et fort de plus de 2 milliards de membres, Facebook réussira-t-il à détrôner Kijiji et à menacer d’autres joueurs historiques comme eBay et Craigslist?

Les membres de Facebook peuvent consulter des annonces des particuliers qui veulent vendre un bien ou un service. Marketplace, qui joue le rôle de trait d’union entre les acheteurs et les vendeurs, ne facture pas de commission à ces derniers, contrairement à des plateformes internationales similaires comme Kijii, Amazon, eBay, Ali Baba et des sites locaux comme le canadien LesPAC et le français Le bon coin.

Quant aux annonceurs, il leur suffit d’insérer quelques photos avec une courte description de leur objet à vendre (voir vidéo).

Posted by Facebook Marketplace Community on Thursday, September 29, 2016

Les acheteurs peuvent communiquer avec les vendeurs via le service de messagerie de Facebook, Messenger.

L’accès au compte Facebook des acheteurs et des vendeurs est présenté par le réseau social comme un gage de confiance et de sécurité qui le distingue de la concurrence à qui l’on reproche son manque de rigueur pour détecter les arnaqueurs.

Facebook, grâce à ses outils d’intelligence d’affaires et aux informations qu’il détient sur ses milliards de membres, optimise le ciblage des annonces selon le profil des potentiels acheteurs

En dépit du succès relatif de Marketplace aux États-Unis (plus de 18 millions d’annonces publiées aux États-Unis en mai dernier, selon Facebook), la question demeure quant à sa capacité à persuader les usagers de délaisser des marques fortes comme Kijji, reconnues à la fois par les vendeurs et les acheteurs particuliers, au profit d’un espace pour discuter avec des amis et non pour vendre et acheter!

Zoubeir Jazi