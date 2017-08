Le Canada s’organise pour bien gérer l’arrivée et le séjour au pays des demandeurs d’asile

Une deuxième rencontre du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière, récemment créé, a eu lieu jeudi à la frontière canado-américaine.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ainsi que des ministres fédéraux, dont Marc Garneau qui préside le Groupe, le ministre de l’Immigration Ahmed Hussen, le député Emmanuel Dubourg et des ministres des gouvernements du Québec et de l’Ontario ont assisté à la réunion pour discuter des stratégies de travail conjoint afin de régler la situation du nombre grandissant des demandeurs d’asile et des enjeux qui y sont liés.

« La rencontre a été très constructive. Le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement du Québec, le gouvernement de l’Ontario et les partenaires entendent poursuivre leur collaboration afin de répondre aux besoins à court et à long termes des personnes touchées par la situation. Nos priorités sont encore d’assurer la sécurité des Canadiens et d’offrir de l’aide aux personnes dans le besoin. » – Marc Garneau, ministre des Transports et président du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière

Au cours de la rencontre, les membres du Groupe ont discuté du système d’octroi de l’asile au Canada et ont analysé la situation actuelle d’un point de vue opérationnel. Les ministres Hussen et Goodale ont fait le point sur la situation et étaient d’accord pour dire qu’il sera essentiel de maintenir la collaboration entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les partenaires de la communauté.

« Je suis très satisfaite de cette deuxième rencontre qui a permis un échange d’information et une appréciation commune de la situation. Je tiens à souligner l’importance de ce comité décisionnel qui permet d’ajuster le tir au fur et à mesure de l’évolution du dossier, ainsi qu’une coordination efficace des actions sur le terrain. » Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec

Au terme de la réunion, sur son compte Twitter, le premier ministre Trudeau a tenu à rappeler aux Canadiens les engagements de son gouvernement en ce qui concerne la bonne gestion de cette situation particulière :