Basculer dans l’enfer, un thriller captivant de Jocelyne Mallet-Parent

Un mot définit l’étincelle qui a lancé Jocelyne Mallet-Parent dans l’écriture de son plus récent roman, Basculer dans l’enfer : pourquoi ?

Pourquoi des adolescents, des « pas encore adultes », basculent-ils et elles dans les affres d’un conflit loin, là-bas au bout du monde, mais qui prend d’assaut nos téléviseurs et ordinateurs à cœur de jour et de nouvelles en continu ?

Pourquoi arrive-t-on à les embrigader, à les convaincre de laisser famille et amis et d’aller jusqu’à donner sa vie pour ce conflit là-bas ?

Aveuglement ? Aventure ? Foi véritable ? Désabusement ?

Et que dire de ceux qui restent, les proches qui deviennent bien malgré eux des victimes du terrorisme, des victimes que les militaires appellent « collatérales. »

Trois mères réunies par la douleur et la quête de sens

Ce sont ces questions qui traversent l’esprit d’Ariane le jour où elle découvre que sa fille, Élise, est soupçonnée d’avoir participé à un attentat terroriste dans le métro.

C’est l’incompréhension de Fatima, venue du Maghreb au Canada avec son mari et ses trois enfants, elle qui voit son aîné Tariq aller faire le Djihad.

C’est Oleya, réfugiée dans sa folie, car elle n’en peut plus de cette violence autour d’elle.

C’est son fils, Jamil, l’enfant au cœur tendre et son chacal, son seul confident.

« Non, ce n’est pas ta guerre », lancera Jamil à Élise.

Il en faudra des méandres pour qu’elle se retrouve.

Basculer dans l’enfer est un roman à suspense d’aujourd’hui, mettant en scène trois familles ordinaires qui sont devenues, bien malgré elles, des victimes du terrorisme.

D’origine acadienne, Jocelyne Mallet-Parent vit aujourd’hui en Gaspésie. Après une brillante carrière dans le monde de l’éducation au Nouveau-Brunswick, elle a publié cinq romans dont le premier, Sous le même soleil, lui a valu le prix France-Acadie 2007. Le silence de la Restigouche a figuré en 2016 sur la liste des « Incontournables de Radio-Canada ».

Des rives de la baie des Chaleurs, Jocelyne Mallet-Parent parle de Basculer dans l’enfer au micro de Raymond Desmarteau.