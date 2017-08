Condamnée pour avoir introduit des végétaux et des animaux protégés au Canada.

Une commerçante d’origine asiatique résidant au Canada et son entreprise sont sanctionnées pour le non-respect de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Emprisonnement avec sursis et période de probation

C’est à l’issue d’une saisie douanière au port à centenaire de Vancouver que les douaniers font la découverte :

Pas moins de 800 kg de racines séchées de fougère arborescente (Cibotium Barometz), savamment emballées, espèce très prisée dans la médecine douce en Asie, sont saisis.

En même temps, les douaniers découvrent une boite de remède, toujours asiatique, contenant du (Moschus), ou Cerf Porte-Musc,.

La propriétaire qui ont fait venir ces produits au Canada ne détient pas de permis d’importation.

En principe, ce permis de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction autorise une telle transaction, évitant aux importateurs de se mettre en situation d’infraction.

La fougère arborescente fait partie des 10 % d’espèces végétales qui sont menacées d’extinction dans le monde © Wiki

Un enseignement pour les futurs importateurs

Bien qu’une peine minimale de 4 mois de prison avec sursis et une peine à être purgée dans la communauté, sous surveillance, avec 32 mois de travaux communautaires et 14 mois de probation, ait été infligées à la concernée, la condamnation de Mme Qin Zhou et de son entreprise, Carbo Herbal Supplies Inc, devrait servir d’école.

Il n’est pas rare que les personnes immigrantes se retrouvent avec ce type de produits dans leurs valises, au terme de séjours à l’étranger.

Dans la plupart des cas, ces personnes ignorent la réglementation de leur pays d’accueil sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages, ou encore la réglementation du commerce international et interprovincial.

C’est pour cette raison que la dame condamnée est tenue en plus de :