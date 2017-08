Un débat sérieux sur l’immigration est-il encore possible au Canada?

Vos quatre animateurs vous invitent cette semaine à débattre de cette question : un grand débat-citoyens honnête et sincère au Canada sur les hauts et les bas de l’immigration est-il souhaitable ou possible?

Regardez Tam-Tam – 34:15



Fouillez ici dans les archives de Radio Canada International!

À quoi ressemblerait le Canada si l’on mettait fin à l’immigration?

Depuis la création du Canada en 1867, plus de 17 millions d’immigrants ont été autorisés à venir s’établir parmi nous avec pour résultats que près d’un Canadien sur cinq est un immigrant en ce moment.

« Insoutenable » le rythme actuel d’entrée des demandeurs d’asile au pays

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), chargée d’entendre toutes les demandes d’asile, a redéployé des ressources supplémentaires pour faire face au très important nombre de demandeurs.

Plus de 5 Québécois sur 10 veulent empêcher les réfugiés d’entrer

Au moins 39 % des personnes interrogées croient que l’arrivée récente et importante de migrants rendra le Québec moins sécuritaire.

La démographie canadienne – Lien entre immigration et accroissement

L’arrivée de nouveaux immigrants pourrait représenter plus de 80 % de la croissance démographique canadienne à partir de 2031 et 100 % vers 2051!

Ville de Québec : une population en croissance grâce à l’immigration

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de la Capitale-Nationale grimpe plus rapidement qu’ailleurs dans la province grâce à l’immigration internationale.

L’immigration est-elle vraiment un atout pour le Québec?

Plus d’un Canadien sur cinq est immigrant, un nouveau sondage mené pour Radio-Canada révèle que près de 40 % des Canadiens estiment qu’il y a trop d’immigrants et que cela est une menace pour « la pureté » du pays.

Le Canada entend-il rester longtemps encore une terre d’immigration?

Plusieurs experts affirment que faire marche arrière dans le domaine de l’immigration mettrait en péril la croissance économique et la qualité de vie de tous les Canadiens.

Voici notre meilleure offre cette semaine

Casser la violence sexuelle sur les campus canadiens

Alors que s’effectue la rentrée universitaire, propice aux initiations et aux actes à caractère sexuel, c’est au tour du Québec et de sa ministre de l’Enseignement supérieur d’annoncer une stratégie pour lutter contre les violences sexuelles

Combattre l’itinérance partout au Canada grâce à des lits sur Google Maps!

Des lits sont actuellement disponibles en temps réel sur Google Maps pour lutter contre l’itinérance. C’est une nouveauté présentée par Vancouver Community Network (VCN) sous le nom de StreetMessenger.ca.

EMUS, une moto électrique d’ici qui brille aux États-Unis

Cette moto entièrement électrique, conçue et fabriquée par des étudiants, a remporté en 2016 et en 2017 l’eMoto Racing Varsity Challenge aux États-Unis, une compétition réunissant les meilleures motos électriques du continent.

La semaine en images