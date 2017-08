Expo-Champs 2017 : en plein cœur de la région traversée par le Yamaska, passez « Du rêve à la réalité » !

La localité de sainte Hyacinthe vibrera du 29 au 31 août au rythme de l’Expo-Champs 2017. Un événement qui s’annonce riche en nouvelles technologies, et qui promet de drainer un nombre incalculable de participants autour d’une thématique attrayante : « Du rêve à la réalité ».

Lancer de nouveaux produits et nouer des contacts d’affaires

Les agriculteurs, qui seront présents à la 19e édition du salon de l’agriculture de Sainte Hyacinthe, pourront aller à la découverte des nouvelles technologies qui permettront de redonner de l’élan à leurs activités.

Comme l’a relevé Pierre Rhéaume, le directeur des communications du salon, en plus d’être un rendez-vous agricole, l’édition 2017 d’Expo-Champ est un carrefour technologique pour les participants.

Ceux-ci pourront voir les nouveaux outils, mais aussi les tester sur place, avec l’aide des fabricants et autres promoteurs qui seront présents, pour répondre aux différentes sollicitations.

C’est l’occasion propice pour se familiariser avec ces nouveaux équipements et nouer des partenariats mutuellement bénéfiques.

Pendant trois jours, agriculteurs et exposants profiteront de ces trois journées pour développer des relations d'affaires liées au développement de projets. Plateforme de technologie à dimension humaine, événement unique, plus de 300 exposants, 1000 machines et équipements divers sur le site, c'est un rendez-vous pour 50 hectares de découvertes.

Le Salon de l’Agriculture de Saint-Hyacinthe accueille plus de 10 000 visiteurs qui découvriront les avancées technologiques et pourront procéder à des essais libres de nouveaux équipements de production © Thomas Gerbet

Une innovation majeure : le gonflement des pneus agricoles

La programmation de cette 19e édition mettra l’accent sur les nouveautés de grande utilité pour les agriculteurs, à l’instar des semoirs à maïs à la fine pointe de la technologie, qui fontt partie des 60 nouveautés promises par les promoteurs.

Les conférenciers auront pour mission de présenter et de commenter ces nouveautés, ou d’organiser des cliniques sur le gonflement des pneus agricoles, ce qui est considéré comme une innovation majeure, car ce serait une première initiative dans l’est du Canada et le Nord-est américain.

Les tracteurs avec systèmes de « télégonflage » feront également la spécificité de cette édition du salon qui, pour ses 20 ans, promet des moments privilégiés aux agriculteurs et autres visiteurs de l’espace des expositions extérieures, sur le site de Saint-Liboire.

Chaque année, le Salon remet des bourses à de jeunes méritants qui fréquentent les institutions d'enseignement tant au niveau professionnel, collégial, qu'universitaire et soutient financièrement différents établissements d'enseignement agricoles, projets ou causes reliées au développement des connaissances et de l'agriculture du Québec.