L’Ontario serait-il devenu un terreau fertile pour les trafiquants de cocaïne?

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) déclare avoir mis la main sur la plus importante saisie de cocaïne de l’histoire au Canada

1062 kg : la saisie légendaire

Jamais dans l’histoire de la traque contre les trafiquants, la PPO n’a réussi à mettre la main sur une quantité aussi importante de drogue.

C’est dans le cadre d’un projet dénommé HOPE qu’elle a été saisie.

Le projet HOPE a été mené par le Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO) de la Police provinciale et le Bureau des renseignements criminels - opérations provinciales, en partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la police régionale de Peel, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue (DEA).

Des détails sur l’enquête et sur la quantité d’éléments de preuve saisis ont été rendus publics lors d’une conférence de presse conjointe tenue au quartier général de la Police provinciale à Orillia.

À l’occasion, J.V.N. (Vince) Hawkes, commissionnaire, et Rick Barnum, sous-commissaire, ainsi que des représentants des organismes partenaires du projet ont fait état d’un stock de produit illicite historique, estimé à 1062 kg.

Toute une fortune pour les trafiquants, qui leur aurait rapporté de 60 millions à 250 millions de dollars.

« Le CANAFE est fier d’avoir fourni des renseignements financiers afin d’appuyer cette enquête. En travaillant ensemble, nous créons un milieu hostile pour ceux qui cherchent à menacer la sécurité des Canadiens ou à abuser de notre système financier. » – Gérald Cossette, directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

La cocaïne est synonyme d,argent illicite pour les trafiquants © Doug Von Gausig (iStockphoto)

Des liens avec diverses caches de cocaïne entre Toronto et Montréal

Selon les détails de l’enquête interprovinciale qui a mené à cette saisie, Montréal et Toronto ont servi de base arrière pour les trafiquants.

D’importantes caches de drogue ont été découvertes dans ces deux villes.

Au cours de l'enquête, trois personnes responsables de l'importation d'énormes quantités de cocaïne d'Argentine ont été identifiées et liées à l'importation de cocaïne transportée par des navires océaniques dans des conteneurs d'expédition vers le Port de Montréal, en vue d'une distribution en Ontario . Pendant plusieurs mois, la Police provinciale a travaillé avec l'ASFC pour répertorier et localiser les conteneurs. Une enquête ultérieure a permis de découvrir des liens avec diverses caches de cocaïne dans un entrepôt de l'ASFC, au Port de Montréal et à Stoney Creek , en Ontario .

Plusieurs chefs d’accusation ont été déposés contre les trois individus liés à ce trafic.

Entre autres :

Importation d’une substance contrôlée inscrite à l’annexe 1 – Cocaïne [paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances]; et

Possession d’une substance contrôlée inscrite à l’annexe 1 – Cocaïne en vue d’en faire le trafic [paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances].

« La Police provinciale de l’Ontario reconnaît que les drogues illégales causent des dommages graves et menacent la sécurité de la collectivité. En raison de la quantité de cocaïne pure saisie dans le cadre du projet HOPE, nous avons empêché de nombreux criminels de causer plus de torts à nos collectivités, tout en soustrayant un quart de milliard de dollars à l’économie criminelle. » – J.V.N. (Vince) Hawkes, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario.

RCI avec des informations de la Police provinciale de l’Ontario