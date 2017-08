Pique-nique pour l’égalité et contre le racisme systémique mardi soir à Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé à la fin juillet que sa consultation sur la discrimination systémique et le racisme sera confiée à la Commission des droits de la personne. Des séances auront lieu partout dans la province en septembre et en octobre.

À la veille de cette consultation publique, le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias se joint à Hoodstock pour démystifier les causes et les manifestations du racisme systémique au Québec, mardi soir, au parc Pélican, à Montréal pour une grande soirée sous les étoiles.

Rap, discussion, documentaire

Rap Battles For Social Justice © Facebook

Dans un premier temps, le collectif Rap Battles for Social Justice offrira une performance rap.

À ce jour, ce collectif a participé à une dizaine d’événements où il était question de liens communautaires à créer ou à consolider grâce à l’art et au spectacle.

Par la suite, une discussion sous forme de table ronde avec notamment Will Prosper, documentariste et militant pour les droits civiques et humains, ainsi que Haroun Bouazzi, de l’Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, sur les notions, concepts et manifestations du racisme systémique en société aura lieu.

Enfin, vers 20 h 30, sous les étoiles, on projettera le documentaire I Am not your Negro (en anglais avec sous-titres français) du réalisateur Raoul Peck.

Synopsis

Construit exclusivement à partir des mots de James Baldwin, I Am not your Negro creuse l’héritage complexe qu’a laissé la vie (et la mort) de trois figures marquantes dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King fils. Le réalisateur Raoul Peck accompagne la rhétorique et le lyrisme de Baldwin d’une série d’images d’archives qui font écho à la résistance qui se déploie aujourd’hui encore contre les violences raciales à l’endroit de jeunes afro-américains. Le film constitue un commentaire radical et engagé sur les injustices et les violences raciales qui ont marqué le paysage sociopolitique américain et qui perdurent encore à ce jour.

Nicolas Goyette de Funambules médias parle de l’événement au micro de Raymond Desmarteau.

Un peu plus :

Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias est un festival de documentaire social et politique dont la 8e édition se déroulera du 27 juin au 9 septembre. Cet été, le festival présentera 70 projections gratuites dans 22 parcs et lieux de diffusion extérieurs.

Hoodstock est un événement visant à mobiliser les forces des communautés culturelles avec des ateliers, des spectacles et des moments d’échange par, avec et pour les membres des communautés noires et racisées. Hoodstock est basé à Montréal-Nord, arrondissement constitué d’une population de plus de 60 % de citoyens issus des communautés racisées.