Découvrez le terminal à conteneurs Fairview du port de Prince Rupert à l’occasion de ses 10 ans !

Le 10e anniversaire de l’expansion du terminal à conteneurs Fairview du port de Prince Rupert permet de révéler son potentiel, ainsi que son developpement au fil des ans.

Prince Rupert est le centre de transport terrestre, aérien et aquatique de la côte nord de la Colombie-Britannique et compte 12 508 personnes (Statistique Canada, 2011). © (Canadian Press)

Un motif de fierté

Le port de Prince Rupert est un motif de satisfaction pour cette ville portuaire de l’île Kaien, en Colombie-Britannique.

Son terminal à conteneurs Fairview a tenu ses promesses, 10 ans après son expansion. Avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, la structure souligne ses acquis et ses nouveaux défis.

« La ville de Prince Rupert a été bâtie pour le commerce canadien, et le terminal à conteneurs a vraiment libéré le potentiel inexploité du port. En tant que l’un des ports ayant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, le port de Prince Rupert occupe une place de choix sur le marché du commerce mondial. La collaboration qui a régné au sein de la chaîne d’approvisionnement entre le Port, l’exploitant du terminal et le CN au cours des dix dernières années est devenue le modèle à suivre pour créer et faire croître un corridor commercial. » – Luc Jobin, président-directeur général du CN

Prince-Rupert a été choisi en hommage au Prince Rupert du Rhin, le premier gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à l’issue d’un concours organisé en 1906, par la société Grand Trunk Pacific Railway.

Le terminal à conteneurs port du Prince Rupert. © Prince Rupert Port Authority

Un accès fluide vers des marchés nationaux et sous régionaux

C’est depuis 2007 que ce terminal est opérationnel dans la région.

C’est une réelle ouverture pour le commerce des biens et services, tant à l’intérieur du Canada qu’avec les États-Unis.

Le terminal, qui se trouve à l’extrémité ouest du réseau transcontinental, dessert les trois côtes du pays, en plus d’ouvrir des passerelles vers les États-Unis.

Les activités de ce terminal ont avancé à un rythme soutenu :

Au départ desservi une fois par semaine par train pour le compte de l’entreprise Cosco, les trains de marchandises de plusieurs compagnies à travers le monde font aujourd’hui escale dans ce terminal, et environ 15 trains y partent vers d’autres destinations chaque semaine.

Ces départs représentent environ 15 % du transport intermodal de la Compagnie des chemins de fer nationaux qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation.

Une performance chaleureusement saluée: « C’est avec intérêt que nous poursuivrons notre fructueux partenariat, alors que le port continue d’évoluer et que nous favorisons de plus en plus la croissance des marchés d’importation et d’exportation de nos clients. » – Luc Jobin.