Hébergement touristique : Airbnb va désormais collecter et verser une taxe au Québec !

Dès le 1er octobre, la location d’une unité d’hébergement par la plateforme numérique Airbnb, donnera lieu au paiement d’une taxe d’une valeur de 3,5 % du prix de la nuitée à Revenu Québec. Une entente a été conclue à ce sujet entre le gouvernement du Québec et la plateforme collaborative qui devra s’occuper de la collecte et de l’acheminement de cette taxe.

Des versements sur une base trimestrielle

Selon les termes de cette entente, Airbnb s’engage à verser, tous les trois mois, dès le 1er octobre, la taxe sur l’hébergement à Revenu Québec.

La plateforme collectera la taxe auprès de locateurs qui offrent des hébergements de 31 jours et moins, cela dès la première nuitée.

Airbnb devra également fournir, sur une base régulière, des informations relatives aux montants perçus dans chaque région touristique.

La taxe sur l’hébergement touristique concerne également toutes les autres plateformes collaboratives qui opèrent dans le même secteur qu’Airbnb. Revenu Québec va bientôt déployer 25 inspecteurs sur le terrain, pour surveiller les pratiques et s’assurer que les différents opérateurs respectent la réglementation.

Cette réglementation est assez stricte sur les modalités d’exploitation des établissements touristiques.

C’est ainsi qu’elle exige des personnes qui exploitent de tels établissements qu’elles détiennent une attestation d’exploitation du ministère du Tourisme. Elle oblige les hôtes québécois à déclarer entièrement les revenus provenant de la location de leurs logements.

Les atteintes à ces obligations sont sévèrement punies par des amendes pouvant aller de 2500 à 25 000 $ par jour d’infraction pour une personne physique, et de 5000 à 50 000 $ par jour pour une personne morale.

Airbnb qui met régulièrement en relation les hôtes et les touristes, à travers son application numérique, servira de courroie de transmission en ce qui concerne la collecte de la taxe sur l’hébergement faite par son entremise

Au Québec, les populations ont souvent manifesté leur opposition à Airbnb © Comité logement Plateau Mont-Royal

Une nuance importante : Les hôtes qui offrent des unités d’hébergement uniquement par l’entremise de la plateforme Airbnb ne seront pas tenus d’être inscrits à la TSH, ni de prélever la TSH sur les locations réalisées par l’intermédiaire de cette plateforme Cependant, un hôte doit percevoir la TSH s’il loue une unité d’hébergement autrement qu’avec Airbnb, c’est-à-dire par l’entremise d’une autre plateforme ou de tout autre moyen; Pas de TSH pour la location : d’un espace de camping; d’une unité d’hébergement dans une auberge de jeunesse ou un centre de vacances;

d’une unité d’hébergement pour une durée de 6 heures ou moins, ou pour une période de plus de 31 jours consécutifs;

d’une unité d’hébergement offerte, autrement que par l’intermédiaire d’une plateforme inscrite, sur une base irrégulière, une fois par année au moment d’un festival, une fois par année pendant des vacances à l’extérieur, chaque année pendant la semaine de relâche.

Taxation au Québec comme à New-York ou à San Francisco où a été fondée Airbnb en 2008 La réglementation pour Airbnb à New York Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

Réglementation pour Airbnb à San Francisco Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

Une grande première au Canada profitable au secteur touristique

L’entente avec Airbnb est unique au Canada. Le Québec apparait ainsi comme un pionnier en ce qui concerne l’imposition d’une taxe sur l’activité économique exercée par l’entreprise américaine qui mène ses activités depuis environ neuf ans.

Cette taxe représente un atout important pour la province qui pourra s’en servir pour moderniser l’industrie touristique dans différentes régions.

Le ministère du Tourisme convient des modalités d'utilisation de cette taxe investie aux fins de promotion et de mise en marché, d'accueil, d'information et de signalisation touristiques ainsi que de développement et structuration de l'offre touristique.

Avec la présence au Québec de près de 22 300 hôtes qui affichent leurs offres sur la plateforme de Airbnb, avec près d’un million de touristes qui font appel chaque année à ce service dans la province, les gains annuels pour le Québec s’annoncent colossaux, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe.

Sur la base d’un montant de 2600 $ de revenus que procurent à l’État les activités d’un hôte typique sur un an, ce sont au total, près de 60 M$ qui rentreront dans les caisses en une année.

[…] Cette entente met l’accent sur l’importance de l’équité fiscale et de la saine concurrence entre les locateurs.[…] il est essentiel que le commerce électronique et les nouvelles technologies s’intègrent dans les structures fiscales afin de s’assurer que tous paient leur juste part du financement des services publics. Nous voulons ainsi participer à la structuration de l’économie collaborative, plutôt que la freiner. – André Fortin, député de Pontiac et adjoint parlementaire du ministre des Finance

RCI avec des informations du gouvernement du Québec