L’Ontario augmente son financement au Conseil des Arts de la province

Le gouvernement libéral dirigé par la première ministre Kathleen Wynne, à Queen’s Park, vient d’annoncer une augmentation annuelle de 50 millions de dollars à sa contribution au fonctionnement du Conseil des Arts de l’Ontario (CAO).

À ce jour, le CAO fonctionnait avec un budget annuel de 30 millions de dollars.

Cette agence gouvernementale, qui octroie des bourses de fonctionnement et de perfectionnement ainsi que des services divers à des artistes et à des organismes culturels de l’Ontario, verra son budget passer à 80 millions de dollars par année en 2021.

Hot Docs

Le gouvernement a souligné que, grâce à cette décision, le CAO pourra notamment augmenter son financement au festival Hot Docs, le plus gros festival de films documentaires d’Amérique du Nord et aussi bonifier son aide à la School of Dance à Ottawa.

Come from away – A tribe called Red

Le Conseil des Arts de l’Ontario avait notamment aidé financièrement la création de la comédie musicale Come from away (prix Tony de la meilleure mise en scène, New York, 2017) et des performances du groupe de musique électronique A Tribe called Red, originaire d’Ottawa.

« Investing in the arts sector is investing in young people, communities and a more inclusive, innovative society. »

(Trad. : Investir dans les arts et la culture, c’est investir dans la jeunesse, dans nos communautés et, ultimement, dans une société plus innovante et plus inclusive.)

Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario