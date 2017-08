40 ans de loi 101 au Québec, mais une affirmation du français pas toujours convaincante

Le 1er avril 1977, le ministre du Développement culturel Camille Laurin présente la Charte de la langue française. Le projet de loi déposé le 27 avril à l’Assemblée nationale répond à deux craintes de la population québécoise francophone : la baisse de qualité du français et l’arrivée massive d’immigrants qui choisissent l’anglais comme langue seconde.

Des affiches en anglais uniquement au Québec en 1977 alors que la loi 101 vient d’être adoptée.

Quarante ans sont passés. L’opération pour franciser le Québec reste encore à faire de l’avis d’un peu tout le monde.

La langue française est certes sur toutes les affiches par exemple, mais on constate que les nouveaux arrivants dans les milieux de travail demeurent très attirés par l’anglais. Plusieurs rejettent les occasions de franciser leur vie.

Pour certains, la loi 101 n’était qu’un premier jalon, un travail à poursuivre.

Pour d’autres, cet héritage législatif du Parti québécois a donné à beaucoup de citoyens un sentiment de sécurité qui en fin de compte est venu contrecarrer le projet ultime de ce même parti de convaincre une majorité de Québécois de se séparer du reste du Canada.

Camille Laurin arrive à l’Assemblée nationale le 27 avril 1977 pour présenter la loi 101. Photo : La Presse canadienne/Louise Bidault

Souvenez-vous…

Le 26 août 1977, le gouvernement du Québec dirigé par le premier ministre indépendantiste René Lévesque votait la loi 101.

C’était un geste de fierté et d’affirmation politique qui faisait l’affaire d’une forte majorité de francophones, partisan ou non de la séparation avec le reste du Canada.

Cette loi, qui proclamait le français langue officielle de l’État québécois et des tribunaux, tentait d’assurer sa prépondérance sur l’anglais dans le milieu de travail, l’enseignement, les communications, les commerces ainsi que dans le secteur des affaires.

Ça a été un grand choc pour le 20 % de citoyens anglophones dans la province. Mais la plus grande transformation ciblait les étrangers. Qu’ils viennent d’un autre pays ou du reste du Canada, ils devaient dorénavant envoyer leurs enfants à l’école française.

Les principales mesures de la loi 101 - Imposer l’usage exclusif du français dans l’affichage public et la publicité commerciale - Étendre les programmes de francisation à toutes les entreprises employant cinquante personnes et plus - Restreindre l’accès à l’école anglaise aux seuls enfants dont l’un des parents a reçu son enseignement primaire en anglais au Québec - Seule la version française des lois est officielle Source : OQLF

RCI avec la contribution de Michel Désautels, Jacques Beauchamp, Louis-Philippe Ouimet de Radio-Canada

