Conduire distraitement est plus dangereux que conduire trop rapidement ou sous l’effet de substances

En général, rappelle le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, la distraction du conducteur est l’une des principales causes d’accidents de la route. Utiliser un téléphone cellulaire demande une grande attention et peut constituer un facteur contributif d’incidents. Certaines études indiquent que la fréquence est plus élevée lorsque les conducteurs utilisent un téléphone cellulaire, alors que d’autres études concluent qu’une telle utilisation n’influe pas sur le taux d’accidents. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’utiliser un téléphone cellulaire est l’une des nombreuses distractions avec lesquelles un conducteur doit composer. En d’autres termes, lorsqu’il s’agit de distraction au volant, il ne faut pas s’intéresser seulement aux téléphones cellulaires.

Au Canada, existe-t-il des lois concernant l’utilisation des téléphones cellulaires au volant?

Dans toutes les provinces et tous les territoires (sauf le Nunavut) du pays, il y a une loi qui interdit ou limite l’usage d’un téléphone cellulaire ou d’autres appareils similaires au volant. Dans tous les cas, les conducteurs qui causent des accidents ou dont la conduite n’est pas sécuritaire pendant qu’ils utilisent un téléphone cellulaire ou un autre appareil peuvent être accusés de conduite dangereuse, de conduite imprudente ou de négligence criminelle causant des blessures ou la mort. Il est généralement permis d’appeler le 911 en cas d’urgence, mais on doit le faire en lieu sûr.

Note : À l’exception de 2012, la conduite inattentive a enlevé plus de vies sur les routes patrouillées par la Police provinciale de l’Ontario que la vitesse ou la conduite avec facultés affaiblies depuis que la loi sur la conduite inattentive est entrée en vigueur en 2009.

Radio Canada International avec la Police provinciale de l'Ontario, le Ministère des transports du Canada, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et le Western Transportation Institute de la Montana State University.