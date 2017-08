Des experts mesureront l’efficacité des politiques canadiennes pour lutter contre les changements climatiques

©David McNew/Getty Images Quelques événements climatiques récents au Canada ayant un lien direct avec le réchauffement de la planète :

En 2016, le feu de forêt de Fort McMurray en Alberta a entraîné le déplacement de 90 000 personnes, détruit 2400 résidences et autres bâtiments, en plus de perturber l'économie locale. Avec des pertes assurées d'environ 3,5 milliards de dollars, cette catastrophe naturelle est la plus coûteuse de l'histoire du Canada. En 2017, la Colombie-Britannique a connu la pire saison de feux de forêt jamais répertoriée dans cette province. Depuis le 1er avril 2017, 1105 feux de forêt ont rasé environ 10 114 kilomètres carrés de la Colombie-Britannique. Plus de 45 000 personnes ont été évacuées en raison des feux cet été, et quelque 2500 personnes n'ont toujours pas réintégré leur résidence, puisque 154 feux font toujours rage. Depuis le début de la saison, les feux de forêt ont coûté 309 millions de dollars à la province, soit cinq fois plus que le budget initialement prévu. Les longues vagues de chaleur qui ont frappé la Colombie-Britannique en juillet 2009 et le Québec en juillet 2010. Les responsables de la santé publique ont estimé à 156 et 280 respectivement le nombre de décès provoqués par la chaleur.