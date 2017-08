Devrait-on instaurer des « indicateurs de performance » pour évaluer les enseignants?

Selon l’Institut économique de Montréal, des « indicateurs de performance » devraient être instaurés pour évaluer les enseignants.

Un bulletin des profs

Ceux qui réussissent mieux avec leurs élèves devraient être mieux rémunérés que les autres et on devrait pouvoir congédier plus facilement les « incompétents ».

Ce sont là les mots employés par l’Institut économique de Montréal, dans une note économique publiée mercredi, en pleine semaine de rentrée scolaire, sur les coûts du système d’éducation au Québec et les résultats qu’il donne.

« Des salaires plus élevés versés aux professeurs qui ont un impact positif important sur la performance de leurs élèves attireront vers l’enseignement des candidats dynamiques et créeront de l’émulation. Des salaires plus faibles pour ceux qui réussissent moins bien pourront les inciter à aller faire autre chose ». Germain Belzile, chercheur associé senior à l’Institut économique de Montréal

De plus, les deux chercheurs ajoutent qu’il ne faudrait plus payer les enseignants en fonction de leur ancienneté, mais en fonction de leur « performance » auprès des élèves.

De plus, l’essentiel du message des deux chercheurs porte sur « les bienfaits de la décentralisation » vers l’école, de lui laisser plus de latitude dans ses méthodes d’enseignement et dans l’embauche des enseignants.

« On veut que les écoles aient la latitude, que les gens qui sont sur le terrain, qui voient ce qui se passe, qui connaissent les besoins de leur clientèle, soient en mesure d’y répondre adéquatement. Avec le système actuel, ils sont souvent pris dans des labyrinthes bureaucratiques et des blocages des syndicats. » Alexandre Moreau, analyste en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal

L’Institut économique de Montréal est un groupe de réflexion qui prône souvent moins de réglementation et davantage de concurrence.

