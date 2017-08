Est-ce que la voiture électrique serait un remède au déficit commercial du Québec? Selon l’IVI, c’est oui, absolument!

« Actuellement, le Québec importe du pétrole. Étonnamment, la courbe du déficit commercial du Québec fluctue selon le montant du coût du pétrole importé. En 2013, nous importions près de quinze milliards de dollars de pétrole et nous avions un déficit commercial de l’ordre de dix-sept ou dix-huit milliards de dollars. En 2015, on a importé neuf milliards en pétrole et nous avions un déficit commercial de huit milliards. Pour éviter de voir augmenter à nouveau le déficit québécois, c’est de réduire la consommation de pétrole. »

Stéphane Pascalon, coordonnateur de projets, à l’Institut du véhicule innovant.