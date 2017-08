Les États-Unis se joignent au Canada dans son enquête sur le pic de mortalité chez les baleines noires

Préoccupé par un pic suspect de mortalité chez les baleines franches de l’Atlantique Nord, au large du Canada et des États-Unis, Washington a ouvert une enquête sur cette espèce déjà sérieusement menacée se joignant ainsi au Canada, qui mène déjà sa propre enquête.

Également appelées baleines noires ou baleines de Biscaye, ces gigantesques mammifères figurent parmi les espèces de cétacés les plus menacées de disparition. Or 13 spécimens ont été retrouvés morts cette année dans les eaux canado-américaines sur une population de seulement quelque 450 à 500, d’après les experts de l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA).

D’ordinaire, seules 3,8 baleines franches en moyenne sont retrouvées mortes dans les eaux américaines et canadiennes chaque année.

Des chercheurs pratiquent des autopsies sur des baleines noires mortes dans le golfe du Saint-Laurent cet été. © Marine Animal Response Society

Des décès qui représentent un danger de survie pour l’espèce

Le nombre de spécimens retrouvés morts est « important », a souligné David Gouveia, le chef du programme de surveillance des espèces protégées pour la branche Atlantique de la NOAA, appelant à une réaction urgente.

« La récupération de la [population des] baleines franches est fragile et c’est l’un des défis les plus difficiles dans la protection » des animaux, a-t-il dit à des journalistes lors d’une conférence téléphonique. « Tout facteur influençant leur capacité à survivre est important », a-t-il martelé.

Les baleines sont le plus probablement mortes en se retrouvant coincées dans des filets de pêche ou heurtées par des navires, mais les experts attendent le résultat des nécropsies, dans les prochaines semaines, pour déterminer avec certitude les causes et proposer des solutions.

La NOAA a donc déclaré une situation de « mortalité inhabituelle » (UME), ce qui permet de déclencher une enquête et de débloquer des fonds pour les investigations.

Aide-mémoire…

– L’enquête canado-américaine se penche spécifiquement sur une série de cadavres de baleines détectés à partir du 7 juin 2017, avec un premier spécimen retrouvé à l’ouest de l’île du Prince-Édouard, dans le golfe du Saint-Laurent.

– Au total, dix baleines mortes ont été repérées dans les eaux du Canada et deux dans les eaux américaines depuis cette date. Auparavant, un baleineau mort avait été retrouvé en avril dans la baie américaine de Cape Cod.

– Face à cette sinistre série, le gouvernement canadien a assuré début août vouloir apporter « toutes les ressources nécessaires » pour protéger les baleines noires.

– Depuis, les navires empruntant le golfe du Saint-Laurent ont été contraints de réduire de moitié leur vitesse. Une carcasse de baleine noire autopsiée à l’Île-du-Prince-Édouard jeudi, vue des airs. © Marine Animal Response Society

Une autre baleine noire empêtrée a été aperçue au large de la Gaspésie

Une baleine noire empêtrée dans un lourd cordage. © International Fund for Animal Welfare

Une baleine noire empêtrée dans «des engins de pêche» a été aperçue au large de la Gaspésie, a affirmé Pêches et Océans Canada, mardi.

Le ministère Pêches et Océans Canada a indiqué par courriel qu’un aéronef de la Garde côtière avait survolé la zone et que le ministère «évalue et surveille la situation avec la plus grande attention». Le ministère a parlé d’une «situation extrêmement difficile et préoccupante».

Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, a indiqué qu’il s’agirait de la quatrième baleine noire à se prendre dans un gréement de pêche cet été — deux ayant été libérées par le bénévole du Nouveau-Brunswick, et une dont a perdu la trace.

M. Michaud a expliqué que la baleine empêtrée avait d’abord été repérée lundi en fin d’après-midi par des agents de Pêches et Océans Canada, et qu’elle n’avait pas été revue depuis ce temps.

«Les animaux peuvent survivre parfois assez longtemps à des empêtrements. Ils peuvent se libérer par eux-mêmes. Pour l’instant, on ne compte pas (la baleine) dans l’hécatombe, mais c’est un incident important», a dit le coordonnateur en entrevue téléphonique.

Le saviez-vous? - Le gouvernement fédéral a ordonné au début du mois aux navires de 20 mètres ou plus de ralentir leur vitesse dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger les baleines noires qui sont exceptionnellement nombreuses dans le secteur cette année. - Le ministre des Pêches, Dominic LeBlanc, citait des experts plus tôt ce mois-ci estimant qu’une centaine de baleines noires se trouvent actuellement dans le golfe du Saint-Laurent, ce «qui est probablement 10 fois supérieur à ce qui a été vu au cours des dernières années».

RCI avec La Presse canadienne

En complément

Fin de la pêche dans le golfe Saint-Laurent pour la vie des baleines? – RCI

Deux des six baleines noires seraient mortes d’un traumatisme violent – RCI

Les parcs d’attractions SeaWorld mettent fin à leur élevage controversé de baleines – RCI