2Fik et l’Histoire au pluriel

Inutile de le répéter, c’est sûr que nous sommes tous différents et uniques! Cependant, au sein même des sociétés diversifiées où le droit à la différence est un droit acquis, parfois les actes haineux et d’intolérance font les manchettes.

Et c’est justement dans le but de défaire les stéréotypes et d’inciter le public à se questionner sur la vision que nous avons de nous-mêmes et de tout ce qui concerne les genres, les sexualités ou les croyances que depuis plus de 10 ans, l’artiste multidisciplinaire queer 2Fik, travaille à la création et à la mise en valeur de quinze personnages uniques, tous interprétés par lui, qui prennent vie lors de performances en direct et d’expositions en salle à travers ses œuvres visuelles.

L’artiste, qui s’est fait remarquer lors du Festival TransAmériques 2016 avec l’œuvre « 2Fik Court la Chasse-Galerie », en entrevue à Radio Canada International, raconte le processus de création de l’œuvre et comment les bûcherons de la légende ont été remplacés par 8 de ses personnages, des immigrants hauts en couleurs, tous aussi prêts à vendre leur âme au diable pour arriver à leurs fins!

Ce jeudi a lieu le vernissage à Montréal de la toute nouvelle exposition de 2Fik, « 2Fik – L’Histoire au pluriel ». On y retrouvera d’œuvres provenant de trois séries distinctes ainsi qu’une série d’œuvres performatives entreprises entre 2013 et 2017 par l’artiste, dont celle qui réinterprète visuellement la légende québécoise de La chasse-galerie et l’œuvre visuelle réalisée par Henri Julien en 1900.

Le vernissage a lieu à la Galerie Le Livart de Montréal, l’exposition y reste jusqu’au 18 septembre.