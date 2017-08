Des élèves honoreront la mémoire de soldats canadiens tombés au combat en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale

Pour la première fois demain vendredi 1er septembre, des élèves polonais déposeront des coquelicots sur les pierres tombales de militaires canadiens tombés au combat en Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La fondation commémorative « Aucune pierre dans l’oubli » a récemment étendu ses activités afin d’inclure un cimetière militaire à Cracovie en Pologne où se trouvent les dépouilles de quinze soldats canadiens.

« There are 15 Canadian soldiers, World War II heroes, buried at the Rakowiecki cemetery. » (Trad.: il y a quinze soldats canadiens, des héros de la Seconde Guerre mondiale qui sont enterrés au cimetière Rakowiecki) Randall Purvis, président de la fondation Aucune pierre dans l’oubli

Randall Purvis et sa femme, Maureen Bianchini-Purvis, ont mis sur pied cet organisme à but non lucratif en 2011. Le couple voulait s’assurer qu’aucune sépulture d’un militaire canadien tombé au champ d’honneur ne soit oubliée.

Madame Bianchini-Purvis, elle-même fille de deux anciens combattants du second conflit mondial a promis à sa mère lors de son décès il y a trente ans qu’on se souviendrait d’elle tous les 11 novembre.

Chaque année depuis, les Bianchini-Purvis déposent un coquelicot sur la pierre tombale de madame mère Bianchini au cimetière Beechmount à Edmonton en Alberta.

Ce sont les filles du couple qui ont remarqué le grand nombre de pierres tombales oubliées qui ont lancé l’idée de créer Aucune pierre dans l’oubli.

La campagne a connu des débuts modestes dans le cimetière en question à Edmonton pour devenir aujourd’hui, un mouvement national, « Aucune pierre dans l’oubli », un organisme sans but lucratif qui travaille directement avec les Forces armées canadiennes, les éducateurs et les éducatrices à travers le Canada et de nombreux bénévoles, afin de rendre hommage à tous les militaires morts à la guerre et enterrés aux divers champs d’honneur du Canada.

Près de 7 000 élèves et 9 000 bénévoles ont participé aux diverses cérémonies tenues l’année dernière sous l’égide de la fondation commémorative « Aucune pierre dans l’oubli », honorant la mémoire de 44 000 militaires canadiens.

Un legs, une première outre-mer

À Cracovie en Pologne, quelque 250 élèves d’une école de la ville, 300 militaires et des dignitaires locaux honoreront la mémoire des militaires canadiens tombés au combat entre 1939 et 1945.

D’autres écoles polonaises ont manifesté leur intérêt à participer à ce mouvement.

Aucune pierre dans l’oubli © http://www.aucunepierredansloubli.ca/

RCI, CBC, http://www.nostoneleftalone.ca/