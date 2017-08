Incendie criminel du véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec

Dans un message publié en ligne, le Centre culturel islamique de Québec indique que son président, Mohamed Labidi, a été victime d’un « crime haineux » le 6 août dernier.

Le Centre culturel islamique de Québec ajoute que des excréments ont été laissés devant la porte de la grande mosquée quelques jours après que le véhicule du président a été incendié.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) tente d’éviter de tirer une conclusion hâtive en ce qui a trait à l’incendie criminel qui a ravagé le véhicule du président du CCIQ. Rappelons que son édifice avait été le théâtre, en janvier dernier, d’un attentat qui a coûté la vie à six membres de la communauté musulmane lors d’une fusillade perpétrée par un seul individu.

Le lieutenant Jean-François Vézina du SPVQ se demande s’il y a lieu de décrire ce qui s’est produit, il y a maintenant plus de trois semaines, comme un « acte haineux ».

« Je crois qu’il faut faire attention. C’est une hypothèse qui est envisagée », a-t-il déclaré.

Le lieutenant Jean-François Vézina, agent de liaison auprès des communautés culturelles au SPVQ Photo : Radio-Canada

Aucun suspect en vue

Le SPVQ invite la population à collaborer étroitement avec les enquêteurs pour qu’ils puissent épingler le ou les responsables de cet épisode hautement troublant pour le président du Centre culturel islamique de Québec et pour ses proches.

L’incendie a pris naissance en pleine nuit dans le véhicule de Mohamed Labidi, qui était garé devant son domicile.

L’organisation affirme que le brasier a provoqué suffisamment de dégâts pour que le véhicule soit considéré comme une perte totale.

Mohamed Labidi © CBC

Réaction à retardement du maire de Québec

Le maire de Québec, Régis Labeaume © Radio-Canada

Le maire de la Vieille Capitale Régis Labeaume a souligné, mercredi, que, malgré sa gravité, l’histoire a mis du temps à faire surface pour une raison fort simple.

« Le silence était la meilleure chose pour faire progresser l’enquête », a-t-il dit d’un ton sans appel devant les médias.

M. Labeaume a insisté sur le fait que ce qui s’est produit l’a dégoûté au plus haut point. Il a précisé que lorsqu’il a été informé de la nouvelle, il était non seulement sous le choc, mais aussi profondément déçu.

Dans le but sans doute de se faire rassurant, M. Labeaume a envoyé un message bien clair devant les caméras et les microphones. « Ce qui s’est passé ne ressemble pas à Québec. Québec est une ville ouverte où tous et toutes doivent pouvoir vivre ensemble en sécurité et dans le respect », a-t-il lancé avec conviction.

Réaction en chaîne des politiciens québécois

Le ministre québécois des Affaires municipales, Martin Coiteux.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, estime que le fait que l’enquête évalue la possibilité d’un crime haineux « ajoute une couche ».

« Un crime, c’est inacceptable, mais un crime haineux, c’est encore plus inacceptable. »

Et cela, parce que cela vise des gens qui ont une appartenance à une communauté, à une religion ou qui ont une couleur de peau particulière, a expliqué le ministre. « Le Québec qu’on veut tous est un Québec inclusif. »

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée © Radio-Canada

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a lui aussi dénoncé ce crime « inacceptable » en conférence de presse. « J’appelle tous les Québécois à être solidaires dans la dénonciation de cet acte de violence », a déclaré le chef.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a vivement déploré les nombreux actes de haine qui ont visé le Centre culturel islamique de Québec. Elle croit que la montée de l’extrême droite au Québec est indéniable et dit craindre cette « spirale de la haine ».

« Cette accumulation d’incidents haineux envers la communauté musulmane de Québec dans les derniers mois est angoissante. Est-ce que je dois rappeler que cette même communauté a été victime d’un attentat ayant coûté la vie à six personnes pas plus tard qu’en janvier dernier? », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Aide-mémoire…

Plusieurs événements à caractère haineux

Cet incident s’ajoute à plusieurs autres gestes à caractère haineux perpétrés à l’endroit de la communauté musulmane de Québec au fil des dernières années.

– Le 14 juillet dernier, deux jours avant le vote sur le projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire, un Coran déchiqueté avec un couteau accompagné d’un message haineux avait été déposé à la grande mosquée.

– Le 19 juin 2016, une tête de porc avait été laissée par le groupuscule Québec identitaire devant l’une des entrées de ce lieu de culte. C’est aussi Québec identitaire qui avait installé des affiches haineuses sur les murs de trois mosquées de Québec en novembre 2014.

– Le Centre culturel islamique a aussi été le théâtre de l’attentat survenu le 29 janvier dernier. Six hommes ont perdu la vie dans cette fusillade. Des citoyens déposent des fleurs et des mots de solidarité à proximité du Centre culturel islamique de Québec pour exprimer leur soutien à la communauté musulmane en janvier dernier. © Radio-Canada/Maxime Corneau

