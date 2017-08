Métier : traducteur de textes bouddhistes. Passion : poker. Il gagne 92 000$ et donne le tout à des œuvres caritatives.

Scott Wellenbach est un homme de 66 ans de Nouvelle-Écosse au Canada atlantique qui se consacre à la traduction des enseignements bouddhistes, sanskrit et tibétain, en anglais.

Avouez que c’est plutôt exceptionnel n’est-ce pas?

Mais attention, Scott Wellenbach est aussi un formidable joueur de poker.

Il y a quelques jours, Scott Wellenbach a remporté la somme de 92 000 dollars dans un tournoi de poker en Espagne.

Et, qu’à cela ne tienne, aujourd’hui, il donne le tout à des organismes de charité.

« I have a job, I’m OK financially, I don’t really need the money, I have a place to live, I’ll be able to eat without those funds. » (Trad. : J’ai un bon emploi, je suis à l’aise financièrement, je n’ai pas vraiment besoin de cet argent. J’ai un toit au-dessus de la tête et je peux très bien manger sans toute cette somme. ) Scott Wellenbach

PokersStars

Monsieur Wellenbach s’est rendu à Barcelone afin de participer au tournoi des champions de PokerStars (PokerStars Championship Tournament) un tournoi marathon de six jours.

Il s’est classé 17e sur 1 700 concurrents, d’où la jolie cagnotte remportée.

30 ans de traduction

Scott Wellenbach traduit des textes bouddhistes depuis une trentaine d’années. Cela dit, le don de la somme remportée n’a rien à voir avec ses croyances religieuses, affirme-t-il.

«I typically give to very traditional charities: Oxfam, Doctors Without Borders, people who feed and clothe and house those who are in need. » (Trad.: Habituellement, je donne à des organismes de charité que tout le monde connait, OXFAM, Médecins sans Frontières, à des gens qui répondent aux besoins primaires, se nourrir, se vêtir, s’abriter.)

Il ajoute qu’il aime bien donner à des couvents au Népal et au Tibet.

« Buddhism, like many religions, has had difficulty with gender bias and I think it’s very important to support the education of young nuns or young women. So in some sense, you’re supporting the Buddhist tradition. » (Trad.: Comme c’est le cas de plusieurs religions, le bouddhisme affiche des préjugés de genres. Je crois qu’il est très important de venir en aide aux jeunes novices et aux jeunes filles en éducation. Donc, en un sens, c’est un appui à la tradition bouddhiste.)

Le travail de traduction qu’effectue Scott Wellenbach se fait au sein du Nalanda Translation Committee, un organisme fondé en 1975 par le maître Vidyadhara Chögyam Trungpa Rinpoche.

