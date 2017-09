La rentrée… dans le cyberespace : deux nouveaux manuels sont désormais disponibles

Deux nouveaux guides ont été publiés vendredi pour aider les élèves du secondaire et les étudiants postsecondaires qui commencent une nouvelle année scolaire à mieux naviguer dans leur monde en ligne. L’organisme canadien HabiloMédias, spécialiste en littératie numérique, veut que les jeunes Canadiens puissent explorer de nouveaux réseaux sociaux, des relations en ligne ou des personnages numériques en toute sécurité.

« Lorsque les élèves arrivent au secondaire, l’Internet et les réseaux sociaux sont une présence constante dans leur vie. Il leur est essentiel d’apprendre à utiliser ces outils de manière sécuritaire, judicieuse et efficace tant pour leurs travaux scolaires que dans leur vie personnelle. » Matthew Johnson, directeur de l'éducation pour HabiloMédias, le centre canadien pour la littératie numérique et l'éducation aux médias.

Le guide Votre vie branchée est conçu pour aider les élèves qui viennent de commencer l’école secondaire à concilier les exigences de leur vie hors ligne avec celles de leur vie numérique. Le guide offre des conseils pratiques sur une foule d’activités auxquelles les jeunes s’adonnent avec plaisir en ligne, y compris le réseautage social, les jeux vidéo, le magasinage, le travail scolaire et le visionnement de vidéos. Il aide les adolescents à repérer les problèmes potentiels, comme la cyberintimidation et le plagiat, et contient des astuces et des solutions pour les aider à faire face aux défis courants.

Le passage à l’université et au collège vient avec un tout nouveau lot de défis et de libertés, dont de plus en plus se passent en ligne. Savourer ton indépendance tout en faisant preuve de prudence en ligne :un guide pour la vie en ligne pour les étudiants postsecondaires aborde plusieurs questions numériques comme les devoirs, l’argent, la sécurité, les relations en ligne et la santé physique et mentale.

En ce qui concerne la cyberintimidation, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rappelle aux jeunes Canadiens que ce phénomène consiste à utiliser les technologies de communication telles qu’Internet, les sites de réseautage social, les sites web, le courriel, la messagerie texte et la messagerie instantanée pour intimider une personne à répétition ou la harceler.

Par ailleurs, dit le site de la GRC, les jeunes qui sont victimes d’intimidation ou qui intimident les autres trouvent leur propre façon d’affronter la situation. Certains deviendront déprimés et s’isoleront, alors que d’autres réagiront de façon agressive et auront recours à la violence. Ils sont plus susceptibles de souffrir de maux de tête et de ventre, de dépression et d’anxiété. Les problèmes de santé mentale associés à l’intimidation peuvent troubler la victime pendant de nombreuses années. (PREVNet – en anglais seulement)

Exemples de cyberintimidation :

Envoyer des courriels ou des messages textes ou instantanés méchants ou menaçants.

Afficher en ligne des photos gênantes d'une personne.

Créer un site Web pour se moquer des autres.

Se faire passer pour une autre personne en utilisant son nom.

Amener une personne à révéler des renseignements personnels ou des choses gênantes puis les transmettre à d'autres.

Répercussions

Dangers qui guettent les enfants et adolescents victimes d’intimidation :

dépression;

angoisse sociale, solitude, isolement;

problèmes de santé reliés au stress (p. ex. maux de tête et de ventre);

faible estime de soi;

absentéisme et problèmes à l’école;

comportement agressif;

pensées suicidaires, tentative de suicide ou suicide.

Dangers qui guettent les enfants et les adolescents qui intimident les autres :

incapacité à distinguer le bien du mal;

délinquance et consommation de substances;

problèmes à l’école et décrochage;

agressivité;

harcèlement sexuel et agressions dans leurs fréquentations;

adhésion à un gang et activités criminelles à l’âge adulte;

difficultés dans leurs relations;

victime d’intimidation par d’autres.

Face à la justice | Certaines formes d’intimidation sont illégales, notamment :

les menaces de mort ou de coups et blessures (que ce soit en personne, en ligne, par téléphone ou par messagerie texte);

(que ce soit en personne, en ligne, par téléphone ou par messagerie texte); le harcèlement criminel (tourmenter une personne à répétition en ligne ou par téléphone, messagerie texte ou courriel, de sorte qu’elle craint pour sa sécurité);

(tourmenter une personne à répétition en ligne ou par téléphone, messagerie texte ou courriel, de sorte qu’elle craint pour sa sécurité); la distribution non consensuelle d’images intimes (partager des images d’une personne nue ou se livrant à des activités sexuelles sans le consentement de la personne représentée (également connue sous le nom de « pornographie de vengeance »);

(partager des images d’une personne nue ou se livrant à des activités sexuelles sans le consentement de la personne représentée (également connue sous le nom de « pornographie de vengeance »); les voies de fait (pousser, faire trébucher, gifler ou frapper une personne ou cracher sur elle).

Radio Canada International avec HabiloMédias et la Gendarmerie royale du Canada.