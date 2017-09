Les meilleurs laptops pour les étudiants

Avec la rentrée scolaire, les étudiants ayant besoin d’un laptop se demandent lequel à acheter?

On vous propose une sélection des meilleurs laptops actuellement disponible sur le marché. Un choix basé essentiellement sur leur performance, durabilité et leur expérience d’utilisateur pour un étudiant.

Un design épuré et léger, le HP spectre se démarque par un écran offrant un affichage et une image de grande qualité. Sa performance est l’une des meilleures dans la gamme des ultrabooks de moyenne gamme.

Plus :

Très bonne performance

Affichage d’écran de très grandes qualités et un système de son comparable aux laptops de haut de gamme.

Moins :

Autonomie de la batterie : avec le modèle équipé d’un écran HD, l’autonomie de la batterie baisse rapidement et l’appareil -celle dotée de l’écran HD- tend à se chauffer après un long usage sans interruption.

Prix: 1200$

Un ultrabook qui a réussi à réunir une bonne performance et une connectivité supérieures dans un design compact

Plus

Bonne de performance grâce à la 7iemme génération du processeur.

Plusieurs ports de connexion. Une option inexistante chez la compétition dans la même gamme de laptops

Une excellente palette de Wi-Fi offrant une connectivité fluide.

Un pavé tactile efficace

Moins

Poids : un peu lourd pour un utlrabook

Caméra: situé en bas de l’écran!

Prix : 1400$

Un «ultrabook» qui offre un excellent rapport qualité-prix dans la famille des ordinateurs portables de Apple

Plus

Performance : Exécution rapide des tâches. Parmi les trois premiers «ultrabook» les plus rapides dans la moyenne gamme

Autonomie de la batterie: 14 heures, la meilleure autonomie actuellement disponible dans les ultras portables.

Connectivité: Wi-Fi ac

Moins

Écran : dépourvue de la technologie Retina – offerte dans la série MacPro-, la résolution de l’écran n’offre pas une clarté exceptionnelle. Des concurrents moins chers offrent une meilleure expérience visuelle

Stockage : capacité limitée.

Connectivité : pas de HDMI

Prix: à partir de 1000$

C’est la versatilité ( convertible en tablette) et la puissance qui caractérisent le laptop Lenovo Yoga 910

Plus

Une très bonne performance

Un bel écran offrant une agréable expérience visuelle

Une bonne autonomie de 10h

Un clavier permettant une saisie rapide et facile

Moins

Pas de de carte SD et de Thunderbolt 3

Prix: élevé

Prix : à partir de 1400$

Les étudiants en multimédia et autres disciplines “ créatives “ seront bien servis avec cet ordinateur performant et réactif qui leur offre des expériences d<utilisations efficientes et confortables.

Plus

Écran : qualité graphique supérieure

Performance: Très bonne. Assure une exécution rapide des logiciels incontournables notamment pour les étudiants en multimédia et en architecture.

Autonomie : bonne de presque 10 h

Moins

Prix: cher

Connectivité : Pas de port Ethernet

Prix: 2100$

Zoubeir Jazi