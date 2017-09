L’immense feu de forêt de Fort McMurray de 2016 est déclaré « officiellement éteint ».

L’immense brasier qui a forcé l’évacuation de Fort McMurray dans le nord de l’Alberta au printemps et à l’été de 2016 vient d’être déclaré « officiellement éteint ».

Le feu qui s’est déclaré dans le secteur de la rivière Horse le 1er mai 2016 pour s’étendre et devenir hors de contrôle aura forcé l’évacuation de 80 000 personnes et détruit plus de 2 400 édifices divers – maisons, bureaux, magasins, etc. – dans Fort McMurray a été déclaré éteint le 2 août dernier.

Les feux de forêt peuvent continuer de brûler sous terre pendant des mois, et ce, même en hiver. Les cendres et la chaleur peuvent subsister dans le muskeg, une forme de tourbe constituée de matériaux organiques présents sous le sol et qui peut atteindre deux mètres de profondeur en certains endroits du Nord albertain.

Des analyses effectuées grâce à des caméras infrarouges installées dans des hélicoptères ont pu confirmer qu’il ne restait plus de traces du brasier.

« Le feu avait la taille de l’Île-du-Prince-Édouard! Il y avait des poches de tourbe qui ont brûlé pendant tout l’hiver. » Mike Flannigan, professeur en gestion des feux de forêt à l’Université de l’Alberta

Cet immense feu de forêt de l’été 2016 s’est propagé par la suite en Saskatchewan voisine couvrant quelque 6 000 kilomètres carrés.

« Avec un feu de cette taille, ça prend du temps pour s’assurer qu’il est complètement éteint. C’est pourquoi nous avons attendu la fin de l’hiver. Nous avons creusé de trous pour voir si de la fumée s’échappait et nous avons ensuite utilisé des détecteurs de chaleur installés dans des hélicoptères. » Lynn Daina, porte-parole du Service albertain de lutte contre les feux de forêt

Dry peat conditions on wildfire HWF-196 (Northwestern Alberta) are evident in this video pic.twitter.com/c17Cy2xT7l — Western Partnership (@WesternPartners) 22 August 2017

On estime que les dommages assurés s’élèveraient à près de quatre milliards de dollars.

