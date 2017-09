Un projet photographique célèbre le passé et le présent des réfugiés au Canada

L'Agence de Nations Unies pour les réfugiés au Canada

La représentation du HCR au Canada existe depuis 1976. Ses quatre objectifs principaux sont :  Protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides au Canada.  Trouver des solutions durables au Canada pour certains des plus vulnérables des quelques 21 millions de réfugiés du monde à travers la réinstallation, le parrainage privé et d’autres programmes (bourses d’études, visas d’immigration ou économiques).  Informer le public en général sur le sort des réfugiés et sur leur capacité à contribuer au sein de leur communauté d’accueil.  Mobiliser des ressources financières auprès des institutions publiques et de la population canadienne.