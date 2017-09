Les Canadiens sont-ils vraiment plus propres que d’autres?

Cette semaine à La bonne question, nous répondons à une interrogation d’un auditeur de Radio-Canada internationale en France.

Monsieur Paul Jamet veut savoir si les Canadiens sont des citoyens vraiment propres et qui font tout le nécessaire pour éviter la propagation des maladies en se lavant par exemple les mains régulièrement ou en utilisant les bons produits ménagers pour nettoyer certaines surfaces, des éviers de cuisine aux souris d’ordinateur.

Nous dépensons beaucoup pour sentir propres et bons

Les Canadiens sont des poids lourds de la consommation de papier de toilette. © IS / iStockphoto

Selon des données de Statistique Canada, les ménages canadiens dépensaient en moyenne 1200 $ par an en produits de soins personnels et hygiène personnelle.

Les Québécois à ce chapitre sont quelque peu à la traîne dépensant 1075 $ annuellement soit 300 $ moins que les Albertains qui sont les champions canadiens dans cette catégorie de dépenses,

À côté des crèmes, savons et autres onguents, le papier est aujourd’hui outils importants dans notre trousse hygiénique.

Chaque Canadien utilise en moyenne 22 kg par an de papier-tissu alors que la moyenne mondiale est de moins de 4 kg par an. C’est 120 rouleaux de papier hygiénique par an et par personne. Les 330 millions de Nord-Américains consomment à eux seuls plus du quart de la production mondiale de papier-tissu.

Nous sommes nos propres rois et reines du nettoyage ménager

© Istock

Les Canadiens préfèrent de loin faire leur propre ménage plutôt que de se fier à un autre membre de la famille ou une personne extérieure.

Selon une récente enquête, 64 % d’entre-nous préférons nettoyer notre demeure nous-mêmes; 71 % des femmes aiment travailler seules, et seulement 56 % des hommes éprouvent le même sentiment.

Les Canadiens disent allouer en moyenne un peu moins de trois heures par semaine à l’entretien ménager. Pour 36 % des Canadiens, la propreté des planchers est le problème le plus difficile à résoudre;

La propreté de nos véhicules serait douteuse

Istock

Les Canadiens sont reconnus pour être propres et ordonnés, mais la propreté de leur véhicule ne semble pas une priorité.

On estime qu’en moyenne un peu plus de 4 conducteurs canadiens sur cinq consomment régulièrement des aliments alors qu’ils sont en déplacement. Cependant, selon une enquête réalisée par le quincaillier Canadian Tire, trois automobilistes sur quatre nettoient occasionnellement l’intérieur de leur véhicule.

18,7 % des Canadiens (un sur cinq) ne nettoient pas immédiatement les traces de nourriture et de boisson qu’ils y laissent, donnant ainsi libre cours à la prolifération des bactéries.

Malgré les cinq heures qu’ils passent en moyenne dans leur véhicule par semaine, les Canadiens ne lavent pas non plus celui-ci fréquemment. 73 % nettoient l’intérieur de leur voiture moins qu’une fois aux quelques mois.

Les Canadiens ont la bouche sale

YouTube

Il y a vraiment de quoi pousser un juron lorsqu’on découvre les habitudes buccales vraiment malpropres des Canadiens .

Une enquête assez récente réalisée pour le compte du fabricant de rince-bouche Listerine révélait qu’un fort pourcentage de Canadiens a la vilaine habitude d’insérer dans leurs bouches des objets qui ne devraient pas y être, car ils sont souvent couverts de bactéries.

Ainsi, quatre Canadiens sur 10 admettent mettre des stylos ou des crayons dans leur bouche, et ce régulièrement.

Plus d’un quart des Canadiens semblent croire à la fameuse « règle des cinq secondes » et ils avouent ramasser et se remettre dans la bouche des aliments qui seraient tombés par exemple au sol.

16 % des Canadiens insèrent des pièces de monnaie dans leur bouche et ce pourcentage est presque le double au Québec soit 31 pour cent?

Découvrez:

Hausse des allergies alimentaires : les Canadiens sont-ils trop propres?

Les chercheurs se penchent de plus en plus sur des facteurs environnementaux et notre combat contre la malpropreté, tout particulièrement au Canada, pour expliquer cette hausse alarmante de la prévalence des allergies alimentaires au Canada.

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca