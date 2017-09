L’Histoire de Pi en version marionnettes, une aventure gagnante (et géante!) pour un collectif de jeunes artistes

Les interviewés : Carl Vincent et Émilie Racine

Depuis qu’il a complété, en 2011, une formation de comédien au Conservatoire d’art dramatique de Québec, Carl Vincent a joué au théâtre à Québec et à Montréal. En 2012 il fonde Le Théâtre Sous la Tuque et travaille à la première création théâtrale de cette compagnie: Péckel et Roffel, une histoire d’amour all dress, lauréat du Prix du Jury au festival Zoofest 2012. Si on est très attentif, on peut aussi l’entrevoir à la télé et sur le web tenant des rôles dans des courts métrages ou des publicités. Il

Metteure en scène, marionnettiste, plasticienne et enseignante au Cégep de Saint-Hyacinthe, Emilie Racine priorise une démarche artistique multidisciplinaire. Les arts de la marionnette répondent à son besoin de concevoir, fabriquer, interpréter et mettre en scène des créations poétiques orientées vers l’intériorité humaine. L’univers des contes et des symboles façonne ses performances théâtrales empreintes d’onirisme et d’étrangeté.