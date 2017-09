Nathalie Lasselin a nagé un demi Marathon dans le fleuve Saint-Laurent

Nathalie Lasselin est cinéaste, documentariste et passionnée d’aventure.

Sauf que, ses aventures, et le cinéma qu’elle propose, elle les vit sous l’eau.

Connue internationalement pour ses plongées, ses films sous-marins et ses conférences, Nathalie Lasselin a accompli cet été une belle – et folle – équipée, vingt kilomètres sous l’eau dans le fleuve Saint-Laurent.

Partie à la hauteur de la Ronde au pied du pont Jacques-Cartier elle a parcouru sous l’eau vers l’est une distance qui l’a conduite jusqu’au parc du bout de l’île de Montréal.

Une bagatelle de huit heures avec une visibilité moyenne de moins d’un mètre !

Le Saint-Laurent, ce grand fleuve

Bien que ce genre de longue immersion soit une expédition extrême en soi, le but ultime est de porter un regard attentionné au fleuve et à l’utilisation que nous en faisons en milieu urbain.

Cette plongée s’inscrit dans un projet d’engagement positif envers l’utilisation de l’eau potable et sa préservation. Elle prépare une grande expédition pour l’an prochain qui va témoigner de la vitalité de cette grande voie d’eau qui borde Montréal.

Nathalie était équipée d’un recycleur, d’un scooter sous-marin, traînait une outarde en plastique comme drapeau de plongée. Elle était suivie par un bateau de sécurité à partir duquel des plongeurs ont pu lui porter le ravitaillement sous l’eau : eau, nourriture, changement de recycleur et de scooter.

Nathalie Lasselin est une habituée des expéditions extrêmes. En plus de son métier de directrice photo sous-marine, Nathalie a produit et réalisé six documentaires sous-marins dans les profondeurs des océans, des grottes submergées sur plusieurs continents. Son dernier film Aqua Incognita: made in China sortira en hiver 2017-2018.