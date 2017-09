St-Pierre-et-Miquelon: des archéologues canadiens y découvrent les ruines d’une colonie anglaise

Une équipe de recherche archéologique formée de professeurs et d’étudiants de l’Université Memorial de Saint-John’s à Terre-Neuve a trouvé les ruines de ce qui semble être un fumoir à poissons ainsi que des pierres à fusil et des pipes pour fumeurs lors d’une fouille cet été sur le site de qui a déjà été l’aéroport de l’île française de Saint-Pierre (Saint-Pierre et – Miquelon).

Catherine Losier PhD, assistante-professeure au département d’Archéologie de l’université, dirigeait l’équipe de chercheurs qui s’affaire sur le site de l’Anse à Bertrand, un endroit à l’histoire très intéressante dit-elle.

« We were hoping to find artifacts that were a testimony of the English occupation because there’s almost nothing known on the English occupation of [the areas]. There was a lot of back and forth, but for 50 years, it was English continuously between 1713 … until 1763. »

(Trad.: Nous espérions trouver des artefacts qui témoigneraient de l’occupation anglaise de l’archipel, car, en fait, nous n’en savons à peu près rien. Il y a eu de nombreux changements d’allégeance, mais, pour 50 ans, de 1713 à 1763, Saint-Pierre-et-Miquelon était territoire anglais.)

Catherine Losier au micro de la radio anglaise de Radio-Canada à Terre-Neuve