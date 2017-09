Une légende de la musique country interrompt un concert et donne sa guitare à la mère d’un garçon qui combat le cancer

Voici ce qu’on appelle en Anglais « a fell-good story , une histoire qui fait du bien.

La scène se passe lors d’un concert du chanteur country Garth Brooks.

La dame dont il est question ici se nomme Gale Gariepy.

Madame Gariepy est une grande fan de Garth Brooks.

L’histoire de Mason

Le fils de Gale Garipey, Mason, a six ans. Depuis le mois d’août 2016, le jeune home combat un cancer, une leucémie myéloïde, un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang.

Vendredi dernier, après un peu plus d’un an de traitements, la nouvelle est tombée, le cancer de Mason était parti.

Déjà pour la maman, c’est une grande nouvelle, une lueur d’espoir pour l’avenir.

Et c’est ici que revient Garth Brooks dans l’histoire

Le soir même, elle assiste au concert de cette méga star de la musique country à Calgary.

Heureuse au maximum, on la comprend, elle brandit une affichette sur laquelle on peut lire « Today, my son is cancer free. » (Trad. : Depuis aujourd’hui, mon fils n’a plus le cancer).

C’est une amie qui a réalisé la petite pancarte et qui a filmé la scène qui suit.

Le chanteur a remarqué Gale Gariepy et son affiche. S’est amorcée alors une conversation qui s’est achevée par Garth Brooks retirant sa guitare, l’autographiant et la donnant à madame Gariepy pour son fils.

Le cancer, un ennemi patient et latent

« He has had two EVDs [external ventricular drains] to relieve the pressure [on his brain]. He has had two intracranial surgeries. To be honest with you, it will never be over. There will be constant visits to our cancer clinic in Saskatoon, lots of blood work and just staying on top of things. »

(Trad. : Il a subi deux drainages ventriculaires externes pour réduire la pression dans son cerveau et deux chirurgies intracrâniennes. En fait, ce ne sera jamais fini. Il y aura plusieurs visites en clinique de cancérologie chez nous à Saskatoon, beaucoup d’analyses sanguines. Ce sera un défi constant.)

Gale Gariepy