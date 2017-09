Voici Kanak, le premier chien de soutien émotionnel du Québec

Qui est Kanak:

Kanak est un chien mâle, de race labrador retriever. Il a été élevé et entraîné par la Fondation Mira qui l’a spécialement sélectionné pour son tempérament très calme et doux ainsi que pour son attirance innée pour les enfants.

Lors des rencontres avec les divers intervenants du système judiciaire, Kanak, par sa simple présence, apaise les jeunes victimes traumatisées et leur offre du soutien, duréconfort et un amour inconditionnel. Kanak réussit même, pour un moment, à les faire sourire au cours de ce qui est probablement le pire épisode de leur vie.

Service de police de la ville de Sherbrooke

« C’est en observant mes enfants qui, lorsqu’ils avaient de la peine, allaient voir notre chien Charlie pour un câlin afin d’être consolés. J’ai poussé la réflexion un peu plus loin en me disant, si mes enfants, qui ont des parents présents, des parents aimants, qui vivent dans un environnement sécuritaire, vont vers le chien quand ils ont besoin de réconfort, qu’en est-il des enfants qui viennent de milieux où la violence conjugale et la toxicomanie sont présentes; des enfants qui connaissent l’abandon, dont on a abusé physiquement, psychologiquement, sexuellement, quel doit être leur besoin de réconfort. Quand ils doivent venir au poste de police, qui n’est pas l’endroit le plus chaleureux, pur y rencontrer un enquêteur, une personne inconnue et à qui on va demander de répondre à des questions difficiles, leurs besoins de réconfort doivent être immenses. »

Mélanie Bédard, sergente-détective, responsable du chien de soutien Kanak au Service de police de la ville de Sherbrooke