Montréal dans la course pour la Coupe du monde 2026 de football annonce le maire Denis Coderre

Le maire de Montréal a confirmé aujourd’hui que la ville est officiellement candidate à titre d’une des villes « hôtesse » de la Coupe du monde de soccer 2026.

Montréal fait partie d’un comité de candidature, englobant des villes du Canada, du Mexique et des États-Unis, et qui s’est formé en juillet dernier pour que la Coupe du monde soit présentée en Amérique du Nord en 2026.

Il s’agirait d’une première pour un des événements les plus courus de la planète.

D’autres villes canadiennes ont aussi reçues une invitation de Soccer Canada pour devenir ville hôtesse. Il s’agit de Toronto, Vancouver, Ottawa, Regina, Calgary et Edmonton.

Dimitrios Jim Beiss, responsable de l’approvisionnement, des sports et des loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal :

« La Coupe du monde constitue une opportunité en or pour Montréal et s’inscrit dans notre stratégie d’accueil d’événements sportifs. Nous travaillons étroitement avec des partenaires comme le gouvernement du Québec, le Parc olympique, Tourisme Montréal, l’Impact de Montréal et le milieu associatif du soccer pour être en mesure de concrétiser cet ambitieux projet ».