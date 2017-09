Multimédia : Ubisoft veut continuer à prendre de l’expansion au Québec

En 1997, Ubisoft s’installait à Montréal et ouvrait un studio de création de jeux vidéo.

Vingt ans plus tard, ce géant français a annoncé mardi qu’il désire embaucher 1000 personnes en 10 ans dans la province.

L’entreprise a fait savoir que cette croissance nécessitera des investissements de près de 780 millions de dollars, dont 135 millions dans la région de Saguenay. Et qu’il s’agit de son « plus important plan de croissance » depuis ses débuts au Québec.

C’est lors d’une conférence de presse dans la ville de Chicoutimi que les dirigeants du groupe Ubisoft, Yves Guillemot et Yannis Mallat, ont fait cette annonce ce matin en compagnie du premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Il y aura donc 125 nouveaux emplois qui seront créés à Saguenay, 200 postes supplémentaires dans la ville de Québec et 675 autres emplois à Montréal.

La force des studios québécois d’Ubisoft repose sur le développement de jeux extrêmement populaires comme Assassin’s Creed et Far Cry. En ce moment, Ubisoft emploie plus de 3600 personnes au Québec.

Cette annonce survient au moment où Eric Boyko, qui est à la tête de Groupe Stingray Digital, dénonce les crédits d’impôt accordés par le gouvernement québécois aux compagnies étrangères du multimédia comme Ubisoft et Warner Bros.

