Canadá en las Américas Café de RCI, meilleure émission radio web en espagnol du Canada en 2017

Les Premios Latinos Awards Canada – les Prix latino-américains au Canada – est un événement annuel organisé par la Fondation Cruz, un regroupement à but non lucratif.

La raison d’être de ces prix est de mettre en lumière et de souligner les efforts et les apports de différents artistes d’origine latino-américaine et résidant au Canada, mais aussi d’entrepreneurs, d’athlètes, de journalistes, de diffuseurs et ainsi de suite.

Le simple de fait d’être en nomination fait de vous un gagnant. Devise des Premios Latinos Awards Canada

Catégorie radio web

Nos collègues de la section latino-américaine ici à Radio Canada International l’ont emporté dans la catégorie « meilleure émission de radio web » pour la série « Canadá en las Américas Café ».

Raymond Desmarteau a réuni quelques-uns des membres réguliers et occasionnels de cette section, Leonora Chapman, Paloma Martinez, Pablo Gomez Barrios et Leonardo Gimeno, le temps d’une conversation autour du prix.