La chaise néo-écossaise du 150e en ballade dans la province

C’est une histoire cocasse de Nouvelle-Écosse où une chaise en bois, récupérée des rebuts d’une résidence après un grand ménage du printemps, connaît aujourd’hui une vague de célébrité dans cette province du Canada atlantique dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de fondation du Canada.

Bria Stokesbury, curatrice du petit musée de Kings County dans la verdoyante vallée de l’Annapolis, a tout simplement récupéré ladite chaise et s’est assurée de la ramener à l’avant-scène.

On croit que la chaise du 150e a été fabriquée par un artisan de la région au cours de la décennie 1860-1870. Le musée de Kings County s’en sert maintenant pour faire sa propre promotion avec une idée assez novatrice.

La chaise prise en photo là où vous le souhaitez

«People take it out, borrow it for a couple of days and photograph it in a place or location or event that means something special to them to celebrate the important aspect of this country. »

(Trad.: Les gens nous l’empruntent pour deux ou trois jours et la prennent en photo dans un endroit où lors d’un événement quelconque qui serait important dans la définition du pays.

Bria Stokesbury, curatrice du petit musée de Kings County à la radio de CBC à Halifax