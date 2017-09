L’impact géopolitique des changements climatiques dans l’Arctique pour le Canada

Pour ceux qui étudient l’Arctique impossible d’ignorer l’impact des changements climatiques : des banquises qui fondent plus rapidement et qui mettent plus longtemps à se reformer à la fin de l’été.

Cette situation engendre une croissance de l’activité humaine comme le trafic de croisières, l’arrivée de plaisanciers, une hausse de l’activité minière et du transport de marchandises.

En 2015, l’Arctic Coast Guard Forum était créé et une rencontre se tient en ce moment entre les 8 pays participants que sont le Canada, la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Russie, les États-Unis et l’Islande.

Maryse Jobin a fait appel à Frédéric Lasserre, directeur du Centre québécois d’études géopolitiques à l’Université Laval, pour parler des enjeux auxquels font face les pays regroupés au Conseil de l’Arctique.

Frédéric Lasserre, directeur du Centre détudes géopolitiques à l’Université Laval, à Cambridge Inlet. © Courtoisie Frédéric Lasserre

