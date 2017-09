GIEC: L’ampleur des catastrophes liées au réchauffement du climat discuté à Montréal

La 46e session du GIEC se tient en ce moment à Montréal et on apprenait que les États-Unis ne financeraient plus les efforts menés par ce groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour colliger la recherche dans ce domaine.

Une décision qui survient alors que la saison des ouragans est dévastatrice cette année et que les États-Unis n’y échappent pas.

Alain Bourque, directeur du Groupe Ouranos, assiste à cette rencontre du GIEC à titre d’observateur.

Il constate au Canada et au Québec les effets du réchauffement climatique qui accentue les inondations et les pertes du littoral côtier sur le fleuve Saint-Laurent.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Alain Bourque qui a travaillé pendant quelques années chez Environnement Canada à titre de météorologue-climatologue.

Alain Bourque détient aussi une maîtrise en sciences de l’atmosphère de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Les côtes du fleuve Saint-Laurent subissent les effets d’hivers plus chauds. © François Morneau

Ouranos: pôle d’innovation sur la climatologie régionale

