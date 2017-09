Irma : Alimentation Couche-Tard s’estime très vulnérable alors que l’ouragan fonce vers Miami

Les magasins d’Alimentation Couche-Tard du Québec sont exposés à de gros risques en Floride.

Un dépanneur Couche-Tard au Québec © RC

Les employés floridiens d’Alimentation Couche-Tard se préparent à l’arrivée de l’ouragan Irma pendant que leurs collègues du Texas tentent toujours de se relever du passage de l’ouragan Harvey, affirme le président et chef de la direction de la multinationale québécoise, Brian Hannasch.

«Alors que la fin de semaine approche, nous nous préparons pour Irma tout en espérant que l’intensité de l’ouragan diminue», a ajouté M. Hannasch.

M. Hannasch affirme que l’exploitant de dépanneurs et de stations-service a appris à s’adapter aux caprices de la nature depuis qu’il a mis le pied aux États-Unis en mettant la main sur Circle K en 2003.

La compagnie compte près de 7 200 magasins aux États-Unis, situés dans 42 États. Les magasins sont principalement exploités sous les bannières Corner Store, Circle K et Kangaroo Express.

Plus de risques liés au mauvais temps aux États-Unis

Un magasin Corner Store au Texas © CT

Couche-Tard est toutefois davantage exposée aux passages des ouragans en raison de ses récentes acquisitions. En finalisant l’achat de sa rivale CST Brands en juin, la multinationale lavalloise a mis la main sur plus de 600 magasins au Texas.

«Notre diversification géographique est définitivement un avantage lorsque nous devons faire face à des situations comme le passage de Harvey et de l’ouragan Irma», indique M. Hannasch.

Alimentation Couche-Tard, possède 700 points de vente au Texas. Or, 90 de ces magasins étaient toujours fermés mardi dans cet État américain, dont 71 dans la grande région métropolitaine de Houston.

Au plus fort de la crise, le week-end dernier, 120 dépanneurs d’Alimentation Couche-Tard avaient fermé leurs portes.

Comme indiqué sur cette carte, Couche-Tard compte plus de 100 magasins Corner Store à Houston, un secteur gravement touché par les inondations.

«Notre équipe au Texas travaille sans relâche pour que les magasins soient rouverts, pour que les pompes soient alimentées en carburant, pour qu’il y ait de l’eau propre pour l’assainissement et le service alimentaire, et pour que les étagères soient réapprovisionnées», précise Brian Hannash.

Couche-Tard mène une campagne de financement interne auprès de ses employés sur tout le continent afin d’aider ses travailleurs sinistrés. L’entreprise a elle-même versé 150 000 $ dans cette campagne.

«Les inondations et dégâts causés par Harvey sont parmi les pires de l’histoire des États-Unis, et nous continuons à suivre la situation afin d’aider nos employés, leurs familles et nos clients», explique Brian Hannasch.

Des résidents de la Floride fuient © Erik S. Lesser/EPA-EFE En dernière heure…

Irma : des voyageurs canadiens de retour au pays

Pendant qu’Irma continuait de dévaster les Antilles, des voyageurs rapatriés au pays ont atterri à l’aéroport Jean-Lesage de la ville de Québec, mercredi en début de soirée.

Le transporteur Air Transat avait envoyé plus tôt dix avions pour récupérer quelque 2000 Québécois en République dominicaine avant l’arrivée de l’ouragan.

Les voyageurs qui sont revenus à Québec avaient reçu un appel dans la nuit de mardi à mercredi. On leur a demandé de se rendre d’urgence à l’aéroport international de Punta Cana pour embarquer à bord de l’un de ces avions. Lisez la suite… Des voyageurs de retour à Québec. Photo : Radio-Canada

RCI avec La Presse canadienne et les informations d'Alain Rochefort de Radio-Canada

