Le Canadien Denis Shapovalov, l’étoile montante du tennis masculin

Dans le mode du tennis, il a déjà un surnom, Shapo.

C’est que sa vie a changé depuis que le jeune canadien de 18 ans s’est imposé comme une vedette montante du tennis masculin lors de la Coupe Rogers à Montréal et des Internationaux des États-Unis à New York.

À Montréal, il s’est rendu jusqu’en demi-finale après avoir battu l’Argentin Juan Martin de Potro et l’Espagnol Rafael Nadal, et à New York il a atteint le quatrième tour de Flushing Meadows.

Denis Shapovalov, joueur de tennis canadien :

« Tu dois profiter des occasions qui s’offrent à toi. Je joue maintenant avec plus de confiance, et je sais que je peux me mesurer aux meilleurs. Plutôt que d’espérer remporter une manche ou deux, je sais maintenant que je peux les battre. C’est un état d’esprit différent. »

Denis Shapovalov, jeune joueur de tennis canadien. © Associated Press/Kathy Willens

À compter du 15 septembre à Edmonton en Alberta, il mènera l’équipe canadienne qui affronte celle de l’Inde dans une rencontre de la Coupe Davis.

RCI avec Radio-Canada Sports

En complément

