Ouragan Irma : un navire de la Marine canadienne à Halifax se prépare à intervenir au besoin

Le 3 septembre dernier, dans la foulée des inondations monstres causées par l’ouragan Harvey au Texas, un appareil CC130J Hercules de l’Aviation royale canadienne quittait la 8e Escadre de Trenton en direction de la base des forces aériennes de Lackland, au Texas.

Il transportait des fournitures humanitaires en provenance du gouvernement du Canada pour apporter de l’aide dans le cadre des efforts de secours aux citoyens touchés.

Après le passage de l’ouragan, le gouvernement du Canada a offert son aide et le gouvernement américain l’a acceptée par l’intermédiaire de l’agence FEMA (Federal Emergency Management Agency).

Irma, à ce jour le plus puissant ouragan jamais formé dans l’Atlantique

Cette fois, avec Irma dont la trajectoire se situe plus à l’est que celle de Harvey, les Forces canadiennes ont ordonné à un navire de guerre de la flotte de l’Atlantique à Halifax de se préparer à intervenir si son aide devenait nécessaire.

Irma a déjà fait des ravages dans le nord des Caraïbes, faisant au moins dix morts et des milliers de sans-abri.

L’ouragan se dirige maintenant vers la Floride, où son passage pourrait avoir des effets catastrophiques.

Planification militaire prudente

Dans le langage préparatoire aux déploiements, on utilise l’expression « planification militaire prudente » afin d’être prêt à prêter main-forte, si le gouvernement canadien le demande.

L’équipage de la frégate NCSM St. John’s, rentrée à Halifax il y a six semaines après une mission de six mois en Méditerranée, a reçu l’ordre de considérer des « préparatifs soutenus » pour appuyer les opérations de reconstruction.

La Croix-Rouge canadienne estime à plus de 31 millions le nombre de personnes qui seront touchées par le passage d’Irma dans les Caraïbes et aux États-Unis. Les besoins en eau potable, en nourriture et en soins de santé seront pressants, urgents même.

Appel aux Canadiens

« On s’attend à ce que le passage dévastateur de l’ouragan Irma crée des besoins pressants chez des centaines de milliers de personnes. »Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne © Croix-Rouge canadienne

« On s’attend à ce que le passage dévastateur de l’ouragan Irma crée des besoins pressants chez des centaines de milliers de personnes, sur le plan notamment du logement, de l’eau, de la nourriture et des soins de santé. Vu l’ampleur des dommages anticipés, la Croix-Rouge canadienne collabore de près avec ses homologues régionaux et se prépare à prêter main-forte aux victimes de la catastrophe. »

Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Les Canadiens souhaitant venir en aide aux personnes touchées sont encouragés à faire un don au « fonds Ouragan Irma » de la Croix-Rouge canadienne.

