Toronto: un conseiller municipal déclare que l’urbaniste de la ville devrait « s’en tenir au tricot »

Le maire adjoint de la plus grosse ville du Canada, Toronto, se trouve dans l’eau chaude ces jours-ci après les commentaires qu’il a émis au sujet de l’urbaniste de la ville, Jennifer Keesmaat.

Madame Keesmat quitte ses fonctions le mois prochain après un mandat de cinq ans en poste.

Sexist-Knitting – Le tricot sexiste

La semaine dernière, Denzil Minnan-Wong a déclaré au quotidien torontois Toronto Sun que madame Keesmaat devrait « s’en tenir au tricot ».

« She should stick to the knitting. »

Denzil Minnan-Wong