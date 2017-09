Alberta : début des rencontres publiques sur le changement d’heure

Au Canada, à l’automne et au printemps, certaines provinces reculent et avancent l’heure afin de bénéficier de journées plus longues d’ensoleillement.

Mais voilà que l’Alberta voudrait peut-être déroger de cette pratique suite à des consultations faites en ligne et auxquelles 14 000 personnes ont participé.

Vendredi, une première rencontre de quatre a lieu à Grande Prairie dans le nord-ouest de cette province.

On y étudie la possibilité d’abolir le changement d’heure et de conserver l’heure avancée à longueur d’année.

Le projet de loi 203 propose donc de conserver comme cela se fait en Saskatchewan.

Jusqu’à maintenant, les trois quarts de ceux et celles qui ont participé à la consultation en ligne sont en faveur du changement d’heure.

Inquiétudes chez certaines entreprises

Cette idée est loin de faire l’unanimité chez les entreprises de cette province.

Par exemple, certains acteurs de l’industrie aérienne s’opposent à ce projet de loi car ça les obligerait à changer l’horaire de certains vols.

Du côté de l’aéroport international de Calgary, on craint de perdre des vols alors que les compagnies voudront favoriser d’autres villes avec des heures de départ plus intéressantes.

C’est en octobre prochain, que la Commission parlementaire sur l’avenir économique de l’Alberta doit rendre ses conclusions.

RCI avec Radio-Canada Alberta

En complément

Mouvement pour abolir le changement d’heure en Alberta (Radio-Canada Alberta)

Conseil national de recherches du Canada (Fuseaux horaires et l’heure avancée)