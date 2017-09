«Regards – Karibu, Bienvenue en RD Congo», un projet du photojournaliste Éric St-Pierre et OXFAM Québec

World Press Photo : Bienvenue en République démocratique du Congo

5e édition de l’exposition Regards d’Oxfam-Québec dans le cadre du World Press Photo Cette année, Regards se pose sur la République démocratique du Congo : 2e plus grand pays d’Afrique avec plus de 75 % de sa population vivant sous le seuil de la pauvreté. Dans le cadre de la 12e édition du World Press Photo Montréal, Oxfam-Québec vous invite à venir vous bercer, poser vos yeux et votre cœur sur un sujet sensible et universel : la maternité. En République démocratique du Congo, une femme sur 24 décédera à la suite de complications liées à la grossesse. Entrez au cœur de la République démocratique du Congo en passant de Mwanga à Nizi, de Rwampara à Bunia, rencontrer ces femmes et ces hommes plus grands que nature qui travaillent jour et nuit. Éric St-Pierre, photographe, vous présente des communautés entières engagées au quotidien avec Oxfam-Québec pour l’égalité et la santé des femmes, des jeunes filles et des enfants en République démocratique du Congo. Des grossesses trop tôt, trop tard, trop souvent ou trop rapprochées, augmentent les risques de mortalité maternelle. Soutenir les femmes dans leurs choix et leur faciliter l’accès aux soins de santé sauve des vies. L'exposition WORLD PRESS PHOTO va jusqu'au 1 Octobre 2017 au Marché Bonsecours à Montréal.